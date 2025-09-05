Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Unbekanntes Musical von David Bowie im Nachlass entdeckt
David Bowie arbeitete zuletzt an einem Musical

Unbekanntes Musical von David Bowie im Nachlass entdeckt

Freitag, 05. September 2025 | 18:21 Uhr
David Bowie arbeitete zuletzt an einem Musical
APA/APA/AFP/PHILIPPE WOJAZER
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Mehr als neun Jahre nach dem Tod des stilprägenden britischen Popmusikers David Bowie ist bekannt geworden, dass er zuletzt an einem bisher unbekannten Musical arbeitete. Wie die britische Rundfunkanstalt BBC am Freitag berichtete, dreht sich das unvollendete Werk um London im 18. Jahrhundert. Demnach wurde bei der Archivierung von Bowies Nachlass entdeckt, dass in einem abgesperrten Raum in seinem Büro in New York die Wände mit Klebezetteln über das Musical übersät waren.

Das von Bowie verfasste Werk mit dem Titel “The Spectator” (Deutsch: Der Zuschauer) zeuge von Bowies Faszination für Kunst und Satire im London des 18. Jahrhunderts, schrieb die BBC weiter. Inspiriert hätten das Stück Kriminelle aus jener Zeit, unter anderem der berüchtigten Dieb “Honest” Jack Sheppard.

Wie die BBC weiter berichtet, werden die Notizen neben anderen Exponaten aus Bowies Nachlass nun in einer neuen Abteilung des Victoria and Albert Museums in der britischen Hauptstadt ausgestellt. Das David Bowie Centre for the Study of Performing Art mit über 90.000 Ausstellungsstücken wird am 13. September für das Publikum eröffnet. Neben den Klebezetteln werden dort unter anderem 414 von Bowie verwendete Kostüme und Accessoires zu sehen sein, sowie fast 150 Musikinstrumente und Notizen, Tagebücher, Liedtexte und nicht verwirklichte Projekte des Künstler. Bowie, einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts, war 2016 im Alter von 69 Jahren an den Folgen von Krebs gestorben.

