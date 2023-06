US-Rapper Big Pokey tot nach Zusammenbruch auf Bühne

US-Rapper Big Pokey (45) ist überraschend nach einem Auftritt gestorben. Laut US-Medien bestätigte sein Management den Tod des Musikers. Auf dem Instagram-Account des Rappers, dessen bürgerlicher Name Milton Powell lautete, hieß es: “Mit tiefer Trauer teilen wir die Nachricht vom Ableben unseres geliebten Milton ‘Big Pokey’ Powell mit.”

Demnach soll er am Sonntag verstorben sein, die Todesursache sei noch unklar. Zuvor teilten Fans Aufnahmen von Big Pokeys letztem Auftritt in der texanischen Stadt Beaumont in den sozialen Medien. Dabei soll zu sehen sein, wie er auf der Bühne zusammenbrach. Das erste Album des Künstlers “Hardest Pit in the Litter” erschien 1999.