US-Rapper Combs bittet vor Strafmaßverkündung um Gnade

Von: APA/dpa/AFP

Vor der Urteilsverkündung im Prozess wegen Sexualstraftaten gegen ihn hat US-Rapper Sean “Diddy” Combs den Richter um Gnade gebeten. “Ich bitte Sie heute um Gnade, nicht nur um meinetwillen, sondern auch um meiner Kinder willen”, so Combs in einem am Donnerstag (Ortszeit) an US-Bundesrichter Arun Subramanian adressierten Brief. Er fürchte um sein Leben und versprach, “nie wieder ein Verbrechen zu begehen”.

Am Freitag verkündet das Gericht in New York das Strafmaß im Prozess gegen Combs. Die Anhörung zur Verkündung des Strafmaßes läuft bereits seit 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) in dem Gericht im Süden Manhattans. Nach einer Mittagspause wollen sich nun noch mindestens drei weitere Anwälte der Verteidigung und Combs selbst äußern, bevor das Strafmaß dann auch wirklich verkündet wird. Die Staatsanwaltschaft fordert mehr als elf Jahre Gefängnis für den 55-Jährigen. Combs’ Verteidigung hat eine Haftstrafe von höchstens 14 Monaten beantragt.

Kinder unterstützen Rapper

Sechs seiner Kinder unterstützten den US-Rapper vor dem Gericht in New York. Die Zeit im Gefängnis habe seinen Vater “völlig verändert”, sagte sein Sohn Quincy Brown, der gemeinsam Justin Combs, Christian Combs, Chance Combs, D”Lila Combs und Jessie Combs übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge vor Richter Subramanian auftrat. “Wir sind immer noch einfach nur Töchter, die unseren Vater brauchen”, sagte Tochter Chance Combs. Die Kinder baten den Richter um eine zweite Chance für ihren Vater, den sie damit zu Tränen rührten.

Die Anklage hatte dem Rapper vorgeworfen, Frauen mit Drohungen und Gewalt zur Teilnahme an Drogen- und Sex-Partys gezwungen zu haben. Ein New Yorker Geschworenengericht verurteilte ihn daraufhin Anfang Juli wegen Zuführung von Frauen zur Prostitution. Im Hauptanklagepunkt, der Bildung einer kriminellen Vereinigung, wurde Combs jedoch freigesprochen.

Reumütiger Ton in Brief

Combs zeigte sich in dem Brief reumütig. Er allein trage die Verantwortung für seine derzeitige Situation, erklärte der US-Rapper in dem Brief. Schuld an seinem Verhalten seien Drogen, Exzess und “Selbstsucht” gewesen, erklärte Combs. Nach einem Jahr Haft in einem berüchtigten Gefängnis in Brooklyn in New York sei er jedoch “wiedergeboren”. Der unter den Künstlernamen Puff Daddy, P. Diddy und Diddy bekannte Combs war in den 90er-Jahren einer der erfolgreichsten Hip-Hop-Musiker der Welt.