Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Mann in Nordbayern hat 5,24 Promille Alkohol im Blut
Die Polizei schloss einen Defekt des Messgeräts aus

Mann in Nordbayern hat 5,24 Promille Alkohol im Blut

Freitag, 03. Oktober 2025 | 08:00 Uhr
Die Polizei schloss einen Defekt des Messgeräts aus Alkohol sym
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Mit einem Atemalkoholwert von 5,24 Promille ist in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) in Nordbayern ein 29-Jähriger aufgefallen. Passanten fanden den Mann am Mittwochnachmittag hilflos auf einem Parkplatz und wählten den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige ließ ohne Widerstand einen Atemalkoholtest durchführen, der den hohen Wert ergab. Ein Defekt am Messgerät konnte laut Polizei ausgeschlossen werden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Kommentare
64
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kommentare
64
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
Kommentare
63
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
Nach Kirk-Attentat: Meloni fürchtet um ihr Leben
Kommentare
55
Nach Kirk-Attentat: Meloni fürchtet um ihr Leben
Bozen ist teuerste “Espresso-Stadt”
Kommentare
54
Bozen ist teuerste “Espresso-Stadt”
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 