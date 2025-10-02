Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen

Von: luk

Bozen – In der Südtirolerstraße im Herzen von Bozen, nur wenige Schritte vom Waltherplatz entfernt, hat sich am Donnerstag eine gewaltsame Episode zugetragen.

Es war gegen 15.30 Uhr als ein Mann aus Nordafrika einem Urlauber aus Deutschland einen Fausthieb ins Gesicht versetzte. Sein Ziel: Den Rucksack des Deutschen zu stehlen.

Die Frau des Opfers sowie mehrere Passanten stellten sich dem Angreifer in den Weg. Innerhalb kurzer Zeit waren dann auch Streifen der Stadtpolizei sowie der Carabinieri vor Ort.

Der Nordafrikaner wurde verhaftet.