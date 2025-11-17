Aktuelle Seite: Home > Werbung > Let’s Apple 2025
Gewinnspiel zum Weltapfeltag

Let’s Apple 2025

Montag, 17. November 2025 | 00:01 Uhr
apfel2
Foto: © Südtiroler Apfelkonsortium
Von: First Avenue

Am Freitag, 14. November, ruft das Südtiroler Apfelkonsortium Unternehmen dazu auf, den Tag des Apfels gemeinsam zu feiern: mit dem beliebten Gewinnspiel „Let’s Apple“. Äpfel sind nicht nur gesund, sondern auch vielfältig: Die Gewinner dürfen sich über 16 verschiedene Sorten freuen, die sie über mehrere Wochen hinweg kennenlernen können, jede Woche eine andere.

„Let’s Apple“ geht heuer in die fünfte Runde. Die Idee dahinter ist einfach: Wer gewinnt, bekommt 16 Wochen lang jede Woche eine neue Apfelsorte direkt ins Büro geliefert: eine kleine, gesunde Abwechslung im Arbeitsalltag.

Die Teilnahme ist unkompliziert. Auf www.suedtirolerapfel.com beantworten Unternehmen ein paar Fragen rund um den Südtiroler Apfel und nehmen damit automatisch am Gewinnspiel teil. Mitmachen kann man bis zum 12. Dezember.

Georg Kössler, Obmann des Südtiroler Apfelkonsortiums, sagt: „Wir möchten an den Erfolg der letzten Jahre mit rund 800 teilnehmenden Betrieben anknüpfen. Das große Interesse zeigt, wie gut das Format ankommt.“

Neben frischen Äpfeln bringt „Let’s Apple“ auch frische Energie ins Büro: Die wöchentlichen Lieferungen fördern gesunde Gewohnheiten und stärken den Teamgeist.

Foto: © Südtiroler Apfelkonsortium

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

