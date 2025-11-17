Aktuelle Seite: Home > Chronik > Carabinieri klären Raubübrfall auf Jugendlichen auf
Eine Person in U-Haft

Carabinieri klären Raubübrfall auf Jugendlichen auf

Montag, 17. November 2025 | 08:57 Uhr
IMG-20250331-WA0011
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Ein Jugendlicher, der in den frühen Morgenstunden am 20. September in der Rom-Straße in Bozen auf dem Weg nach Hause überfallen und ausgeraubt wurde, darf aufatmen. Dank ihrer Ermittlungsarbeit haben die Carabinieri von Bozen nun die zwei mutmaßlichen Täter identifiziert. Einer der beiden Männer, der bereits einschlägig vorbestraft ist, wurde in Untersuchungshaft überstellt.

Der Jugendliche hatte den Abend mit Freunden verbracht und war zu Fuß auf dem Heimweg, nachdem ihn ein nächtlicher Shuttlebus im Abschnitt zwischen Drusus- und Rom-Straße abgesetzt hatte. Es war gegen 3.30 Uhr in der Früh, als sich ihm in der Nähe einer Tabakhandlung zwei Personen auf Fahrrädern näherten, ihn verfolgten und schließlich überfielen, um ihm die Goldkette vom Hals zu reißen. Der Raub spielte sich innerhalb weniger Augenblicke ab, bevor die beiden schnell in Richtung Oberau flüchteten.

Die Ermittlungen

Nachdem Anzeige erstattet worden war, begannen die Carabinieri mit einer detaillierten Rekonstruktion der Ereignisse, wobei in erster Linie Aufzeichnungen von öffentlichen und privaten Überwachungskameras in der Umgebung analysiert wurden.

Auf den Aufnahmen sieht man bereits einige Minuten vor dem Übergriff zwei Personen, die sich auf die Lauer gelegt hatten und den Jugendlichen verfolgten, sobald dieser aus dem Shuttle ausgestiegen war – bis es zu dem Überfall kam.

In Kombination mit Informationen aus früheren polizeilichen Ermittlungen war es den Carabinieri möglich, die zwei mutmaßlichen Täter eindeutig zu identifizieren. Beide sind bereits aufgrund von Vermögensdelikten aktenkundig. Angesichts ihrer Gefährlichkeit und der Beteiligung an ähnlichen Vorfällen in den letzten Monaten haben die Carabinieri für einen der beiden Männer Untersuchungshaft beantragt, die umgehend genehmigt und vollzogen wurde.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Hundesteuer gekippt
Kommentare
70
Hundesteuer gekippt
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Kommentare
56
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Lärm auf Dolomiten-Pässen: Den Umweltschützern reißt der Geduldsfaden
Kommentare
40
Lärm auf Dolomiten-Pässen: Den Umweltschützern reißt der Geduldsfaden
Lehrerstreit: Grüne fordern von Landesregierung Respekt
Kommentare
27
Lehrerstreit: Grüne fordern von Landesregierung Respekt
Grüne prangern an: Neofaschistische Propaganda durch Vertreter der Institutionen
Kommentare
26
Grüne prangern an: Neofaschistische Propaganda durch Vertreter der Institutionen
Anzeigen
Let's Apple 2025
Let's Apple 2025
Gewinnspiel zum Weltapfeltag
Im Kleinen etwas bewegen
Im Kleinen etwas bewegen
Nachhaltigkeitslabel Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 