Musiker wurde Anfang Oktober zu vier Jahren Haft verurteilt

US-Rapper Combs will gegen seine Verurteilung berufen

Dienstag, 21. Oktober 2025 | 17:28 Uhr
Musiker wurde Anfang Oktober zu vier Jahren Haft verurteilt
APA/APA/AFP/MARK RALSTON
Von: APA/dpa

Der US-Rapper Sean “Diddy” Combs will gegen eine Verurteilung von mehr als vier Jahren Haft wegen Sexualstraftaten Berufung einlegen. Das teilten die Anwälte des 55-Jährigen in einem entsprechenden Schreiben dem zuständigen Richter Arun Subramanian am Dienstag mit. Der Musiker war Anfang Oktober in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Eine Jury hatte ihn zuvor für schuldig befunden.

Combs – der im Laufe seiner Karriere unter anderem die Pseudonyme “Puff Daddy”, “P. Diddy” und “Diddy” nutzte – war vor etwa einem Jahr wegen Vorwürfen von Sexualstraftaten in New York festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen.

Der 1969 im New Yorker Stadtteil Harlem geborene Combs, der mit Hits wie “I’ll Be Missing You” und “Bad Boy For Life” in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt gehörte, hatte immer alle Vorwürfe zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert. Abseits von dem Prozess in New York gibt es auch noch zahlreiche Zivilklagen gegen den Musiker.

