US-Rapper Fetty Wap wegen Drogenhandels verurteilt

Der für den Hit “Trap Queen” bekannte US-Rapper Fetty Wap ist wegen Drogenhandels zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das gab die zuständige Bundesstaatsanwaltschaft in New York am Mittwoch bekannt. Der Rapper mit dem bürgerlichen Namen Willie Junior Maxwell II hatte sich im vergangenen Jahr schuldig bekannt, Kokain besessen und in Umlauf gebracht zu haben.

Der 31-Jährige war im Oktober 2021 im New Yorker Baseballstadion Citi Field festgenommen worden, wo er bei einem Musikfestival auftreten sollte. Ihm wurde vorgeworfen, an einem Drogenhändlerring mitgewirkt zu haben, der zwischen Juni 2019 und Juni 2020 mehr als 100 Kilogramm Drogen wie Kokain, Heroin, Fentanyl und Crack auf der östlich an New York angrenzenden Insel Long Island und im Bundesstaat New Jersey verkaufte. Die Bande organisierte die Drogen laut Staatsanwaltschaft an der US-Westküste und brachte sie dann mit der Post und mit Autos mit Geheimfächern nach New York.

Maxwell war 2015 mit seiner Debütsingle “Trap Queen” einem großen Publikum bekannt geworden. Der Song schaffte es auf Platz zwei der US-Charts.