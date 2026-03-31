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Nun hat Brandy den Stern, der ihren Namen trägt

US-Sängerin Brandy geht auf “Walk of Fame”-Stern zu Boden

Dienstag, 31. März 2026 | 07:19 Uhr
Nun hat Brandy den Stern, der ihren Namen trägt
APA/APA/AFP/GETTY/KEVIN WINTER
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Von: APA/dpa

US-Sängerin Brandy ist auf ihrer frisch enthüllten Sternenplakette im Herzen von Hollywood zu Boden gegangen. Der 47-jährige Star posierte auf dem “Walk of Fame” strahlend vor Fotografen und jubelnden Zuschauern. Auf dem berühmten Gehsteig wurde Brandy mit der 2.839. Ehrenplakette gefeiert. Für sie habe sich damit ein Kindheitstraum erfüllt, sagte die Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin sichtlich gerührt.

Sie sei im US-Staat Mississippi geboren und als Kind mit ihrer Familie nach Kalifornien gekommen, erzählte Brandy. In Hollywood habe sie erstmals die Sternenplaketten gesehen und sich geschworen, dass sie hier einmal als Sängerin verewigt werden möchte. Diese Auszeichnung bedeute für sie “du hast es geschafft”, jubelte die R&B-Sängerin.

“Beste Stimme”

Als Gastredner war unter anderem der R&B-Musiker und Musikproduzent Babyface eingeladen. Er habe die junge Brandy das erste Mal in den 1990er-Jahren singen gehört, sagte der 66 Jahre alte Grammy-Preisträger in seiner Ansprache. “Du hast eine der besten Stimmen, die ich je gehört habe”, zollte Babyface Tribut. Sie würde ihr ganzes Herz in ihren Gesang stecken. Die Sängerin posierte auch mit ihren Eltern und mit ihrer Tochter Sy’Rai (23) auf dem neuen Stern.

Schon als Teenager berühmt

Brandy wurde als Teenager mit Songs wie “The Boy Is Mine” und “Top of the World” früh berühmt und mit einem Grammy geehrt. Nach Alben wie “Brandy” (1994) oder “Never Say Never” (1998) brachte sie 2020 mit “B7” ihr siebentes Studioalbum heraus, gefolgt von “Christmas with Brandy” (2023).

Sie spielte auch in einigen TV-Produktionen (“Moesha”) und Filmen (“Ich weiß noch immer, was Du letzten Sommer getan hast”) mit und gab 2015 in dem Musical “Chicago” ihr Broadway-Debüt.

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