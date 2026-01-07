Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > US-Schauspielpreise: DiCaprio und Emma Stone nominiert
Emma Stone ist im Kandidatinnenkreis

US-Schauspielpreise: DiCaprio und Emma Stone nominiert

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 20:57 Uhr
Emma Stone ist im Kandidatinnenkreis
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AMY SUSSMAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Hollywoods Schauspielerverband (Screen Actors Guild/ SAG) hat die Filme “One Battle After Another” und “Blood & Sinners” mit den meisten Preis-Nominierungen bedacht. Der Politthriller “One Battle After Another” hat sieben Gewinnchancen, das Vampir-Drama “Blood & Sinners” ist fünffach nominiert. Auch “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme” und “Bugonia” sind mehrfach im Rennen.

In der Sparte “Bester Hauptdarsteller” treten Timothée Chalamet (“Marty Supreme”), Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”), Ethan Hawke (“Blue Moon”), Michael B. Jordan (“Blood & Sinners”) und Jesse Plemons (“Bugonia”) gegeneinander an.

Für die Trophäe als beste Hauptdarstellerin sind Jessie Buckley (“Hamnet”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”), Chase Infiniti (“One Battle After Another”) und Emma Stone (“Bugonia”) im Rennen.

In den Nebendarsteller-Sparten sind unter anderem Jacob Elordi (“Frankenstein”), Sean Penn (“One Battle After Another”) und Ariana Grande (“Wicked: Teil 2”) nominiert. Fünf Filme, darunter “Frankenstein”, “Marty Supreme” und “One Battle After Another” – wetteifern in der Topsparte um den Ensemble-Preis für die gesamte Besetzung.

Chancen auch für TV-Produktionen

Auch TV-Produktionen und deren Besetzung werden geehrt. Mehrfache Gewinnchancen haben unter anderem die Erfolgsserie “White Lotus”, die Mini-Serie “Adolescence” und die Hollywood-Satire “The Studio”.

Die Actor Awards (früher SAG-Awards genannt) sollen am 1. März in Los Angeles zum 32. Mal vergeben werden. Sie zählen zu den wichtigsten Preisen der Schauspiel-Branche und gelten als Vorboten für die Mitte März anstehende Oscar-Verleihung. Dem Verband gehören über 118.000 stimmberechtigte Mitglieder an.

Preise als Oscar-Vorbote

Häufig werden die SAG-Gewinner auch bei den Oscars mit Preisen bedacht. 2024 räumte das Historiendrama “Oppenheimer” drei SAG-Trophäen ab – für Hauptdarsteller Cillian Murphy, Nebendarsteller Robert Downey Jr. und den Ensemble-Preis für die gesamte Besetzung. Murphy und Downey Jr. holten später auch die entsprechenden Oscars und “Oppenheimer” gewann den Spitzen-Oscar als bester Film.

( S E R V I C E – https://www.actorawards.org/ )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
83
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
62
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
59
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
48
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Kommentare
34
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 