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Hollywoodstar starb vor einem Jahr

Val Kilmer dank KI posthum in neuem Film zu sehen

Donnerstag, 19. März 2026 | 09:31 Uhr
Hollywoodstar starb vor einem Jahr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
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Von: APA/Reuters

Der im Vorjahr im Alter von 65 Jahren verstorbene Hollywoodstar Val Kilmer (“Top Gun”, “Batman Forever”) wird posthum im Film “As Deep as the Grave” (“So tief wie das Grab”) zu sehen sein. Möglich sei dies dank generativer Künstlicher Intelligenz, wie die Produktionsfirma First Line Films mitteilte. Kilmer war ursprünglich für die Rolle eines katholischen Priesters und indigenen Spirituellen gecastet worden, konnte aber aufgrund seiner Krebserkrankung nicht drehen.

In enger Zusammenarbeit mit Kilmers Nachlassverwaltung und seiner Tochter Mercedes wurde die Entscheidung getroffen, die KI-Technologie einzusetzen, um Kilmers tiefe persönliche Beziehung zu der Filmrolle zu ehren. “Als Kilmer die Rolle bekam, äußerte er, dass ihn die Figur sowohl kulturell als auch spirituell anspreche”, so First Line Films in einer Pressemitteilung. Dabei verwies das Unternehmen auf Kilmers indigene Herkunft und seine langjährige Liebe zum amerikanischen Südwesten.

“As Deep as the Grave”, geschrieben und inszeniert von Coerte Voorhees, begleitet die Archäologen Ann Morris (gespielt von Abigail Lawrie, bekannt aus “Tin Star”) und Earl Morris (gespielt von Tom Felton, bekannt aus “Harry Potter”). Im Mittelpunkt des Films stehen ihre Ausgrabungen im Canyon de Chelly in Arizona, während gleichzeitig die Geschichte und die Lebensrealität der Navajo beleuchtet werden.

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