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Harry und Meghan sehen "Verschwörungen und Melodramatik"

“Verschwörungen”: Harry und Meghan verärgert über Royal-Buch

Samstag, 14. März 2026 | 20:21 Uhr
Harry und Meghan sehen \
APA/APA/AFP (Archiv)/ANGELA WEISS
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Von: APA/dpa

Ein neues Buch über die britische Königsfamilie sorgt bereits vor der Veröffentlichung für Ärger, allen voran bei Prinz Harry (41) und seiner Frau Meghan (44). Erste Auszüge des Buches von Royals-Biograf und Autor Tom Bower wurden am Freitag in “The Times” publiziert. Darin stellt Bower mehrere Behauptungen über das Verhältnis von Harry und Meghan zum Rest der Königsfamilie auf. Ein Sprecher der beiden wies diese jedoch als “Verschwörungen und Melodramatik” zurück.

In dem Buch behauptet Bower etwa, Königin Camilla (78) habe von einer “Gehirnwäsche” gesprochen, die Meghan Harry unterzogen habe. Auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sollen Meghan als “Bedrohung” wahrgenommen haben, behauptet der Autor. Dem Sender Sky zufolge lehnte der Buckingham-Palast eine Stellungnahme im Namen des Königspaares ab, auch von William und Kate gab es demnach zunächst keine Reaktion.

Harry und Meghan leben mittlerweile in den USA

Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt, die beiden leben mittlerweile mit ihren beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in den USA. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt seither als zerrüttet.

Die Behauptungen von Bower wies das Paar am Wochenende scharf zurück. “Die Kommentare von Herrn Bower haben längst die Grenze von Kritik zu einer Fixierung überschritten”, teilte ein Sprecher auf dpa-Anfrage mit. Bower habe seine Karriere darauf aufgebaut, “immer ausgefeiltere Theorien über Menschen zu konstruieren, die er nicht kennt und nie getroffen hat”, heißt es weiter. Fakten müsse man anderswo suchen, bei Bower finde man “Verschwörungen und Melodramatik”.

Tom Bower verfasste bereits mehrere Bücher zur britischen Königsfamilie. Sein neues Buch “Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family” (auf Deutsch etwa: “Verrat: Macht, Täuschung und der Kampf um die Zukunft der königlichen Familie”) soll am 26. März erscheinen.

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