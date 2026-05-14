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Vin Diesel rang im Gedenken an Walker um Fassung

Vin Diesel erinnert in Cannes emotional am Paul Waker

Donnerstag, 14. Mai 2026 | 11:19 Uhr
Vin Diesel rang im Gedenken an Walker um Fassung
APA/APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
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Von: APA/dpa

US-Star Vin Diesel hat bei einer “Fast & Furious”-Sondervorstellung in Cannes emotional an seinen verstorbenen Kollegen Paul Walker erinnert. Dabei zeigte er sich sehr berührt und rang um Fassung, wie US-amerikanische Medien berichteten. “Ich bete dafür, dass du in deinem Leben einen Bruder wie Paul hast”, zitierte das US-Branchenmagazin “Variety” den 58-jährigen Schauspieler im Saal.

Es veröffentlichte auch ein Video bei Instagram, in dem Diesel sichtlich gerührt wirkt und seine Rede mehrmals kurz unterbrechen muss. Dort sagt er auch, dass es zunächst nicht im Drehbuch gestanden habe, “dass dieser blonde, blauäugige Typ mein Bruder werden würde”.

Das Filmfestival in Cannes hatte anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der erfolgreichen Actionreihe den ersten Film aus dem Jahr 2001 gezeigt – mit Diesel als Dominic “Dom” Toretto und Walker als Polizist Brian O’Conner in den Hauptrollen. Walker kam im November 2013 bei einem Autounfall ums Leben.

Zu dem Mitternachtsscreening kam auch die Tochter Walkers, Meadow Walker, sowie die “Fast & Furious”-Stars Jordana Brewster und Michelle Rodriguez. Diesel trug eine Jacke, auf der hinten “Fast Forever” zu lesen war. So soll der elfte Teil der “Fast & Furious”-Reihe heißen, der 2028 in die Kinos kommen und das Finale sein soll.

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