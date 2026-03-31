Volksmusik-Star Margot Hellwig hat Freude am Singen verloren

Von: APA/dpa

Volksmusik-Star Margot Hellwig will nicht mehr singen. “Seit dem Tod meines Mannes habe ich nicht mehr gesungen. Ich habe die Freude am Singen verloren”, sagte die 84-Jährige der Münchner “Abendzeitung”. Einen Fernseh-Comeback könne sie sich nicht vorstellen. “Wenn ich nach einem Auftritt in ein leeres Haus heimkäme, würde mich das außerdem sehr traurig machen.”

Ende 2015 hatte Hellwig, die als Duo (“Servus, Gruezi und Hallo”) mit ihrer 2010 gestorbenen Mutter berühmt geworden war, sich in einer Show von Florian Silbereisen von der Bühne verabschiedet. Ein Jahr später starb ihr Mann nach 55 gemeinsamen Ehejahren.

“Ich mache mich jeden Tag zurecht. Eine Jogginghose ist nichts für mich. Mein Mann wollte immer, dass ich ordentlich daheim rumlaufe und mich für ihn herrichte. Das habe ich beibehalten”, sagte Hellwig der “AZ”. “Das hat auch etwas mit Selbstachtung zu tun. Man darf nicht verschlampen. Auch Mama ging nie unfrisiert aus dem Haus. Sie bleibt auch heute noch ein Vorbild.”