Volksmusikstar Michael Hartl ist 75 Jahre alt

Was kommt nach dem Ende als Bühnenpaar Marianne & Michael? Der aus Österreich stammende Volksmusikstar Michael Hartl hat sich für den “Ruhestand” einiges vorgenommen: ein Kinderbuch schreiben, gemeinsam mit seiner Frau Marianne Charity-Projekte vorantreiben, eine eigene Illustrierte gestalten. Wandern in den Bergen, ein Bootstörn in Kroatien, Schwammerl suchen, einen Schafkopf-Stammtisch gründen – und vor allem: Zeit für Familie und Enkel. Am 18. März wird er 75 Jahre alt.

Der “Jodler-Michel” wurde 1949 als Adolf Hartl im steirischen Köflach geboren. In den 1970er-Jahren begann er seine Karriere im renommierten Münchner Hotel Platzl gleich neben dem Hofbräuhaus. Sein eigentlicher Vorname Adolf hatte gerade in München keinen guten Klang. Bei seinen ersten Auftritten in Wirtshäusern jodelte er deshalb als Adi, daraus wurde Michel wie Vater und Großvater, dann Michael.

Die Musik war die erste Verbindung zwischen Marianne und Michael. Schon bald nach ihrem ersten Treffen am 17. Juli 1973 standen sie gemeinsam auf der Bühne – und sangen und jodelten sich seitdem in die Herzen ihrer Fans. Die erste Platte “Rund samma, g’sund samma” erschien im Jahr 1974. Ende der 1980er-Jahre übernahm das Duo beim ZDF die Moderation der Shows “Superhitparade der Volksmusik” und “Lustige Musikanten”. Später wurden die Sendungen eingestellt. Ihre letzte ZDF-Sendung “Weihnachten mit Marianne und Michael” wurde 2010 ausgestrahlt. Das Ehepaar bekam zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Bambi, die Goldene Stimmgabel, die Krone der Volksmusik sowie die Goldene Henne für das Lebenswerk.

Nach einem halben Jahrhundert wollen die beiden nun die Bühne verlassen. Langeweile wird es im Hause Hartl nicht geben. “Ich freue mich auf alles, was auf mich und uns zukommt”, sagte Michael Hartl der Deutschen Presse-Agentur. “Das Wichtigste in meinem Leben ist die Liebe, die Familie, meine Enkel und dass wir alle gesund alt werden können.” Ein großes Ziel für die nächsten Jahre: “Einfach das Leben genießen, solange wir noch gesund sind.”

Fast auf den Tag zwei Jahre ist es her, da erlitt Michael einen Schlaganfall. Kurz zuvor hatte sich Marianne die Schulter gebrochen. Beide haben sich gut erholt. Aber vor allem Michaels Schlaganfall habe gezeigt: “Aufpassen! Stress ist ein ganz wichtiger Faktor”, sagt seine Frau Marianne (71). Ein triftiger Anstoß, das Karriereende ins Auge zu fassen.

Der Terminkalender bleibt noch immer prall gefüllt. Einen Tag nach dem runden Geburtstag erscheint am 19. März am Kiosk eine neue Illustrierte, die den Namen des Paares – Marianne & Michael – tragen wird. Themen sind vor allem Gesundheit, Ernährung, Sport und Lebensfreude bis ins hohe Alter. Weitere von den beiden gestaltete Ausgaben sollen folgen.

Die derzeit laufende Abschiedstournee sollte Ende April enden – aber wegen zahlreicher Nachfragen plant das Duo eine Zugabe im Herbst mit rund zusätzlichen 20 Konzerten vor allem in Süden Deutschlands, der bisher bei der Tour zu kurz kam. “Es kamen so viele Anfragen von Fans”, sagt Marianne. “Das Jahr 2024 bleibt ein Abschiedsjahr.”

Daneben engagieren sie sich mit ihrem Verein “Frohes Herz” für Bedürftige. Nächstes Jahr planen die passionierten Golfer wieder ihren Lederhosn-Cup mit Spielern in Tracht, dessen Erlös an den Verein geht. “Wir wollen in diesem Jahr auch noch eine Charity-Veranstaltung gestalten”, kündigt Marianne an – die stets betonte: “Wir haben im Leben so viel Glück gehabt. Wir wollen etwas weitergeben.”

Und Michael wird sich zum Schreiben hinsetzen: Ein Kinderbuch zu verfassen, das sei für ihn ein lang gehegter Traum. “Ich habe einfach Lust, etwas Neues zu schaffen”, sagt der vierfache Großvater. “Seitdem ich als Sänger so großen Erfolg hatte, habe ich immer wieder daran gedacht, aber ich hatte damals einfach keine Zeit.” Zu der Idee habe ihn seine Großmutter Juliana gebracht. “Sie hat unendlich viele Geschichten erzählt, Wahrheiten verpackt in Märchen.”

Trotz ihrer Bekanntheit sind die Hartls bodenständig geblieben: Salat aus dem eigenen Garten mit den neun Vogelhäuschen, die Freude über Kröte Frieda, die dort am Brunnen lebt, selber kochen – und immer wieder hinaus in die Natur: Das gehört fest zu ihrem Leben. Nach dem Tod von Hund Winnie, der die beiden 17 Jahre lang begleitete, wünschen sie sich auch wieder einen vierbeinigen Begleiter. Zugunsten geplanter Reisen wie dem Bootstörn im Frühjahr haben sie das Thema allerdings zurückgestellt. “Wir können aber an keinem fremden Hund vorbeigehen”, sagt Marianne. “Wir haben immer ein Hundeleckerli dabei – was die Hunde dann teilweise schon wissen und auf uns zu rennen.”

Auch privat sind die beiden ein Erfolgsduo: zwei Söhne, vier Enkel und eine kirchliche Traumhochzeit vier Jahrzehnte nach der standesamtlichen Eheschließung. Das Rezept ihrer Beziehung: “Das ist ein sehr respektvoller Umgang. Das ist ein gemeinsames Schlafzimmer. Das ist gemeinsames Kochen, miteinander frühstücken, gemeinsame Interessen und Hobbys”, sagt Marianne, die auch nach 50 Jahren ihrem Michael den Kaffee ans Bett bringt.

Vor seinem runden Geburtstag geht es nun mit der Familie ein paar Tage nach Südtirol. Wie dann am Montag gefeiert wird, bleibt eine Überraschung. Michaels größte Wünsche neben der Gesundheit für sich und die Familie: “Dass endlich wieder Frieden in Europa und der ganzen Welt einkehrt. Dass unsere Jugend eine Zukunft hat, dass die Menschen mehr aufeinander hören und zuhören.”