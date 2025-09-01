Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Warwick Davis bei neuer “Harry Potter”-Serie an Bord
Warwick Davis kehrt ins "Potter"-Universum zurück

Warwick Davis bei neuer “Harry Potter”-Serie an Bord

Montag, 01. September 2025 | 13:38 Uhr
Warwick Davis kehrt ins \

Von: APA/dpa

Die Fans der Harry-Potter-Filme können sich beim Warten auf die neue Serie auf einen alten Bekannten freuen. Der britische Schauspieler Warwick Davis übernimmt erneut die Rolle des Professors Filius Flitwick, der die Hauptfiguren der Reihe in der Zauberschule Hogwarts unterrichtet. Das teilte der Sender HBO am “Back to Hogwarts”-Tag mit – dem Tag an dem die Schülerinnen und Schüler in der Buchvorlage in die Schule zurückkehren.

Der TV-Start der Serie ist für 2027 geplant. Jede Staffel soll eine werkgetreue Adaption der sieben Bücher von Autorin J.K. Rowling sein, die als ausführende Produzentin an Bord ist. Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. Das erste Buch (“Harry Potter und der Stein der Weisen”) war 1997 erschienen. Mit mehr als 600 Millionen verkauften Büchern in Dutzenden Sprachen gilt “Harry Potter” als erfolgreichste Romanserie der Welt.

