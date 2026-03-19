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Whoopi Goldberg ist auch mit 70 kein Kind von Traurigkeit

Whoopi Goldberg mag die Kneipe und One-Night-Stands

Donnerstag, 19. März 2026 | 13:37 Uhr
Whoopi Goldberg ist auch mit 70 kein Kind von Traurigkeit
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ROY ROCHLIN
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Von: APA/dpa

Vor Jahren spielte sie eine unkonventionelle Nonne – nun sorgt US-Schauspielerin Whoopi Goldberg (“Sister Act – Eine himmlische Karriere”) mit ihrem Privatleben für Aufsehen. “Ich gehe auf Kneipentour. Ich gehe aus. Ich habe auch One-Night-Stands, wenn mir danach ist”, sagte die 70-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in der US-Sendung “The View”.

Die Oscar-Gewinnerin (“Ghost – Nachricht von Sam”) betonte dabei, sie sei Single. “Ich bin mit niemandem verheiratet. Ich habe keine Verantwortung”, sagte sie. Zuvor war Goldberg dreimal verheiratet und ließ sich jeweils scheiden.

Whoopi Goldberg: Ehe ist nichts für mich

Rückblickend erklärte sie, die Ehen hätten nicht funktioniert, weil sie nicht verliebt gewesen sei und eher aus Konformität gehandelt habe. Schon damals habe sie Erwartungen an Beziehungen kritisch gesehen. “Die Leute erwarten von dir, dass du einen Freund hast. Sie erwarten, dass du heiratest”, sagte sie einmal der “New York Times”. Die Ehe habe sie zwar ausprobiert, sie sei aber nichts für sie gewesen.

Auch beruflich bleibt die 70-Jährige aktiv. Sie steht noch immer fast täglich vor der Kamera als eine der Moderatorinnen der Talkshow “The View”.

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