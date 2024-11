Wiener Goldener Rathausmann an Sänger Peter Kraus

Von: apa

Der Schauspieler und Sänger Peter Kraus (85) ist am Freitag in Wien mit dem Goldenen Rathausmann geehrt worden. “Sie haben uns allen nicht nur ein Gefühl von Leichtigkeit und Lebensfreude geschenkt, sondern auch ein Stück Musikgeschichte geschrieben”, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) laut Aussendung bei der Überreichung. Der gebürtige Münchner erlangte ab Ende der 1950er mit deutschsprachigem Rock’n’Roll und Hits wie “Tutti Frutti” oder “Sugar Baby” große Popularität.

Kraus hat in Wien nicht nur 36 Singles aufgenommen, sondern stand ab den 1960er-Jahren auch in den Wiener Kammerspielen auf der Bühne. Am morgigen Samstag tritt der Entertainer, der auch dank Filmen und Fernsehshows ein Publikumsliebling wurde, im Zuge seiner Abschiedstournee in der Wiener Stadthalle auf.