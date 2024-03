Zwillinge Marcus und Martinus singen beim ESC für Schweden

In diesem für Schweden historischen Jahr des Eurovision Song Contest (ESC) setzt das Land beim Heimspiel in Malmö auf die Zwillinge Marcus und Martinus mit ihrem Song “Unforgettable”. Die beiden entschieden am späten Samstagabend den schwedischen ESC-Vorentscheid mit großem Vorsprung für sich und setzten sich gegen elf Konkurrenzbeiträge durch. Die Zwillinge kommen aus Norwegen. Bei dem schwedischen Vorentscheid kommt es immer wieder vor, dass ausländische Musiker antreten.

Für das Zwillingsduo ist der schwedische Vorentscheid “Melodifestivalen” kein unbekanntes Terrain. Im vergangenen Jahr traten sie dort bereits an und landeten auf dem zweiten Platz hinter Sängerin Loreen, die später den ESC in Liverpool mit ihrem Song “Tattoo” für sich entschied.

Für Schweden ist es ein ganz besonderes Jahr. Nicht nur richtet das skandinavische Land bereits zum siebenten Mal den internationalen Musikwettbewerb aus, das hat ansonsten nur Irland geschafft. Bei der Veranstaltung im Mai feiert auch ein unvergesslicher ESC-Moment Jubiläum: Vor genau 50 Jahren gewann die schwedische Popgruppe Abba den damaligen Grand Prix im englischen Brighton mit ihrem Hit “Waterloo”.

Als Gastgeberland hat Schweden automatisch einen Platz im großen ESC-Finale am Samstag, dem 11. Mai. Ebenfalls fest dabei ist Deutschland als Teil der “Big Five” – einem der größten Geldgeber des ESC. Zu denen gehören auch Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien.

(S E R V I C E – www.eurovision.tv)