Bürgermeisterwahl: Ist die Stichwahl überflüssig?

Bozen – Am 4. Oktober müssen sich die Wählerinnen und Wähler in Meran und Bozen noch einmal ihren Wahlausweis schnappen, um in der Stichwahl ihren Bürgermeister zu ermitteln. Keiner der Kandidaten in Meran oder Bozen konnte bekanntlich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit ergattern.

Doch manch einer fragt sich, ob dieser zweite Wahlgang unbedingt erforderlich ist, und hält die Stichwahl für überflüssig – auch weil sie zusätzliche Kosten bedeutet. Andererseits ist die Stichwahl zwischen den beiden stimmenstärksten Kandidaten auch ein Zeichen von Demokratie und in gewisser Weise eine doppelte Absicherung des Wählerwillens.

Wie steht ihr dazu: Gebt jetzt eure Meinung ab!