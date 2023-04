Geldstrafe für Eltern mobbender Kinder: Sinnvoll oder nicht?

Bozen – Mobbing ist vor allem an Bildungseinrichtungen ein Problem. Opfer leiden nicht nur psychisch. Auch physische Konsequenzen kann Mobbing haben, wie etwa im Burggrafenamt der Fall eines verprügelten Schülers in einem Bus verdeutlicht hat. Auch dem schrecklichen Mordfall Luise in Deutschland soll Mobbing vorausgegangen sein.

Der Bürgermeister der norditalienischen Stadt Cento in der Emilia-Romagna will nun hart dagegen vorgehen: Er will Eltern von minderjährigen Kindern, die andere Kinder oder Jugendliche mobben, in die Pflicht nehmen und bestrafen. 100 bis 300 Euro werden für die Eltern oder Erziehungsberechtigten von Kindern fällig, die das zivile Zusammenleben innerhalb oder außerhalb der Schule stören. Das Ziel der Stadtverwaltung: Erziehungs- und Sensibilisierungsarbeit leisten. Denn oftmals ist das Bewusstsein für Mobbing in den Familien nicht ausreichend vorhanden.

Was meint ihr dazu: Ist diese Maßnahme sinnvoll oder nicht? Gebt jetzt eure Meinung ab!