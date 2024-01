Geoblocking: Lästig oder egal?

Bozen – Das Geoblocking ist die im Internet eingesetzte Technik zur regionalen Sperrung von Internetinhalten durch den Anbieter.

Gerade für die deutschsprachige Minderheit in Südtirol, die vor allem deutschsprachige Medieninhalte konsumiert, ist das eine lästige Sache. Wer beispielsweise eine Sendung im deutschen oder österreichischen TV verpasst hat und sie in der Mediathek nachschauen möchte, stößt hier an die Geoblocking-Grenze. Auch TV Live-Streams aus der Schweiz, Deutschland oder Österreich sind oftmals für die Südtiroler nicht verfügbar.

Vielen kommt hier die Frage, nach der Sinnhaftigkeit, sind doch die Grenzen ansonsten kaum noch spürbar. Was meint ihr, sollte hier vonseiten der Politik stärker interveniert werden, um diese mediale Grenze aufzulösen? Nehmt jetzt an der Spontanbefragung teil!