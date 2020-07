Urlaub trotz Corona?

Bozen – Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus im Spätwinter hat das Leben der Menschen nachhaltig auf den Kopf gestellt. Zwar ist mit den Lockerungen im Mai wieder etwas Normalität eingekehrt, doch die Nachwirkungen sind noch spürbar.

Vor allem die Urlaubspläne vieler Südtiroler sind durch die negativen Auswirkungen der Krise unter Druck geraten. Vielfach musste umdisponiert oder storniert werden. Doch wer einen Blick in seinen Instagram-Account macht, wird feststellen, dass dennoch einige Menschen Urlaub machen.

Was sind eure Sommerpläne? Fahrt ihr trotz Corona in den Urlaub? Nehmt jetzt an der Abstimmung teil!