1. April in der Corona-Krise: Scherze ja, aber bitte nur online!

Ein Löschflugzeug am Kalterer See?

Bozen – Am heutigen 1. April waren die Spaßvögel wieder aktiv. Doch wegen der Kontaktsperre und dem Ausgehverbot spielten sich die Streiche vielfach nur über WhatsApp oder soziale Medien ab. Dennoch dürften auch heuer wieder viele Menschen in den April geschickt worden sein.

Am frühen Morgen sorgte jedenfalls gleich diese spektakuläre Meldung des Landesfeuerwehrverbandes für Furore. Ein neues Löschflugzeug soll am Kalterer See stationiert worden sein. Um Waldbrände brauchen wir uns diesen Sommer also keine Sorgen machen!

Battesimo di fuoco 🔥 con il nuovo aereo antincendio ✈️ al lago di Caldaro. Per nostra fortuna il lago di Caldaro con la… Pubblicato da Landesfeuerwehrverband Südtirol su Martedì 31 marzo 2020

Auf WhatsApp kursierte am Nachmittag diese fiese Meldung! Sie erweckte auf den ersten Blick den Eindruck, dass man als Kontakt gelöscht wurde.

Als absolutes Tabu galten in diesen Tagen natürlich Scherze über Corona. Die Polizei Schleswig-Holstein hat deshalb schon am 31. März vorsorglich diese Twitter-Meldung rausgelassen:

Dieser besonderen Bitte für morgen schließen wir uns an: lasst bei Eurer #Aprilscherz-Kreativität das Thema #Corona außen vor. Dieser Virus bindet im Moment bei Helfern viele Kapazitäten und #Coronafakenews erschweren allen die Arbeit. Danke! 👍 https://t.co/RrGonFU8xj — Polizei SH (@SH_Polizei) March 31, 2020

Diese Twitter-Userin spricht hingegen wohl vielen aus der Seele:

Den #Aprilscherz 2020 einfach mal sinnvoll verwenden, unter jedem verschwörungstheoretischen Tweet mit "April! April!" kommentieren und somit Aussagen von Aluhüten entkräften. pic.twitter.com/lMleoBupxq — #OnlyOulni (@OnlyOulni) April 1, 2020

Und diese Katze geht aus Angst vor Aprilscherzen mal lieber in Deckung!

Habt ihr heute einen genialen Aprilscherz durchgeführt oder miterlebt? Erzählt uns von euren Erfahrungen!