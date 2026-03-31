Andrian als „Kinderfreundliche Gemeinde 2026“ ausgezeichnet

Von: luk

Andrian – Im Rahmen der Generalversammlung des Vereins VKE, die am vergangenen Samstag im Kolpinghaus in Bozen stattfand, wurde die Gemeinde Andrian mit dem Titel „Kinderfreundliche Gemeinde 2026“ geehrt. Anwesend waren unter anderem Bürgermeister Georg Profanter und Referentin Astrid Tribus. Die Auszeichnung wurde von 25 anwesenden Kindern gemeinsam mit der Landesvorsitzenden des VKE, Maria Larcher, überreicht.

Auch in diesem Jahr stand die Jury vor einer anspruchsvollen Entscheidung: Mehr als zehn Gemeinden hatten sich beworben, einige bereits zum wiederholten Mal. Nach sorgfältiger Prüfung fiel die Wahl auf Andrian, eine kleine Gemeinde im Einzugsgebiet von Bozen mit rund 1.012 Einwohnern.

Besonders überzeugt hat die Jury die naturnahe Gestaltung des großzügigen Spielplatzes „Eibesiedlung“. Auf rund 15.000 m² wurden an acht Standorten Spielgeräte integriert, die im Rahmen eines zweijährigen Partizipationsprozesses gemeinsam mit Kindern geplant wurden. Trotz pandemiebedingter Verzögerungen konnte das Projekt 2022 erfolgreich umgesetzt werden. Die Kombination aus Spielangeboten und Waldumgebung schafft vielfältige Bewegungs- und Naturerfahrungen, während die natürliche Beschattung zusätzlichen Mehrwert bietet.

Mit Investitionen von rund 130.000 Euro setzt Andrian ein starkes Zeichen für Kinder- und Familienfreundlichkeit. Ergänzt wird dies durch ein breites Angebot an Infrastrukturen und Initiativen, darunter mehrere Spielplätze, zentrale Bildungseinrichtungen, Nachmittagsbetreuung, regelmäßige Bibliotheksangebote sowie Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung unter Einbindung von Kindern.

Der Beschluss zur Auszeichnung wurde vom VKE-Ausschuss am 15. Dezember 2025 einstimmig gefasst. Als Teil des Preises wird im Laufe des Jahres eine kostenlose Spielbusaktion in Andrian organisiert. Zudem erhält die Gemeinde Informationsmaterialien sowie ein Transparent mit der Aufschrift „Andrian – Kinderfreundliche Gemeinde 2026“.

Die Auszeichnung würdigt das bisherige Engagement der Gemeinde und soll zugleich Ansporn für zukünftige Maßnahmen sein.