Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Apotheken unterstützen Darmkrebsvorsorge: Neue Regelung beschlossen
Testkits

Apotheken unterstützen Darmkrebsvorsorge: Neue Regelung beschlossen

Dienstag, 09. Dezember 2025 | 12:10 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ USA wollen ab 1. Oktober 100 Prozent Zoll auf Medikamente apotheke Tabletten sym
APA/APA/dpa/Jan Woitas
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Mit den organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Abgabe von Testsets zur Darmkrebsvorsorge in Südtirols Apotheken hat sich die Landesregierung am 5. Dezember befasst und dazu eine Vereinbarung genehmigt. “Früherkennung rettet Leben! Deswegen ist Vorsorge wichtig und durch die Testkitausgabe in den Apotheken wird es leichter, an Screenings teilzunehmen. Außerdem wird die Vorsorge durch die Apotheken bekannter gemacht”, sagt Gesundheitslandesrat Hubert Messner.

Künftig geben öffentliche und private Apotheken die Testkits aus, und zwar an Personen, die vom Südtiroler Sanitätsbetrieb eine Einladung zur Teilnahme am Screening erhalten haben. Neu ist, dass Betroffene beim Abholen ein Informationsblatt mit praktischen Hinweisen zur Abwicklung des Tests und zur Probenaufbewahrung erhalten. Die Mitarbeitenden in den Apotheken erfassen die Daten der teilnehmenden Personen in einem digitalen System und beantworten Fragen.

Für diese Tätigkeit erhalten die Apotheken eine Vergütung von 2,50 Euro pro ausgegebenem Set. Mit den Geldern werden die Registrierung der Daten, die Information der Bürgerinnen und Bürger sowie die datenschutzrechtliche Abwicklung finanziert. Insgesamt sind dafür rund 75.000 Euro jährlich im Landeshaushalt vorgesehen.

Derzeit informiert der Südtiroler Sanitätsbetrieb durch mehrere Aktionen über die Darmkrebsvorsorge. Das Screening auf Dickdarmkrebs ist für alle Personen zwischen 50 und 69 Jahren vorgesehen. Sie erhalten alle zwei Jahre eine Einladung des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
81
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Kommentare
55
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Kommentare
48
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Goldener Dreizehnter: Italiener finden 50 Milliarden Euro unterm Christbaum
Kommentare
36
Goldener Dreizehnter: Italiener finden 50 Milliarden Euro unterm Christbaum
Unhold stiftet Unruhe in Bozner Nachtlokal
Kommentare
33
Unhold stiftet Unruhe in Bozner Nachtlokal
Anzeigen
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Regionalität neu erzählt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 