Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Von Pestizidrückständen bis Schimmelpilzen

Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse

Montag, 25. August 2025 | 10:20 Uhr
Pesto
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Genueser Basilikum g.U., natives Olivenöl extra (idealerweise von der ligurischen Riviera), Parmigiano Reggiano g.U. (oder Grana Padano), Pecorino Fiore Sardo g.U., Pinienkerne, Knoblauch und Salz: diese sieben Zutaten benötigt man für ein Genueser Pesto (Pesto Genovese) nach traditionellem bzw. offiziellem Rezept (Quelle: Consorzio del Pesto Genovese). Wenn es schnell gehen soll, greifen viele Verbraucher und Verbraucherinnen aber schon mal zu Basilikum-Pesto aus dem Glas. Im Unterschied zum frisch zubereiteten Pesto ist industriell hergestelltes Pesto dank Pasteurisation bis zu zwei Jahre haltbar. Leider nicht ohne Nebenwirkungen, wie die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) erklärt.

Durch die Erhitzung verliert das Basilikum an Farbe, Aroma und Geschmack – was die Hersteller wiederum durch Aromen, Verdickungsmittel und geschmacksneutrales Pflanzenöl zu kompensieren versuchen.

Das italienische Verbraucherschutzmagazin „Il Salvagente“ hat in seiner Juli-Ausgabe den Test des Monats dem Basilikum-Pesto aus dem Glas gewidmet und 14 Produkte, die sich mit der Bezeichnung „alla Genovese“ schmücken, untersucht. Die Ergebnisse sind ernüchternd.

Von der offiziellen Rezeptur des Konsortiums weichen die Hersteller mehr oder weniger stark ab. Das Pesto von Todis/Cuore Mediterraneo beispielsweise enthält elf vom traditionellen Rezept abweichende Zutaten, darunter Sonnenblumenöl, Jogurt, Cashewkerne, Reismehl, Pflanzenfasern, künstliche Aromen, einen Säureregulator und ein Antioxidationsmittel.

In den untersuchten Produkten wurden zudem Rückstände bzw. Spuren von Pestizidwirkstoffen, mehrheitlich von Fungiziden, festgestellt. Im Pesto von Eurospin waren es zehn verschiedene Wirkstoffe, im Pesto von Todis neun, in den Pestos von Selex, Lidl und Polli je acht. Dabei blieben sämtliche Pestizidkonzentrationen unterhalb der für frisches Basilikum zulässigen Höchstmengen . Einige blieben auch unterhalb der Bestimmungsgrenze, die Konzentrationen waren also so gering, dass die exakte Menge analytisch nicht bestimmt werden konnte. Frei von Pestizidrückständen waren einzig die beiden Bio-Pestos von Naturasì und Alberti.

Spuren von Schimmelpilzgiften dagegen wurden in allen Proben nachgewiesen. So gut wie sicher sind die verwendeten Cashew- und Pinienkerne damit belastet. Alle gefundenen Konzentrationen blieben unterhalb der zulässigen Höchstmengen für Babynahrung², die geringsten Konzentrationen fanden sich im Bio-Pesto von Naturasì.

Das Bio-Pesto von Naturasì schneidet auch in der Gesamtwertung mit 9,8 von zehn maximal möglichen Punkten am besten ab. Auf dem letzten Platz dagegen landet mit 6,2 Punkten das Pesto von Todis. Das Pesto von Barilla landet mit lediglich 6,5 Punkten ex aequo mit dem Pesto von Eurospin auf dem enttäuschenden vorletzten Platz.

Bereits im März 2025 hat das Schweizer Konsumentenmagazin Kassensturz elf Basilikum-Pestos aus dem Glas verkosten lassen. Vier der Basilikum-Pestos fielen bei der Jury komplett durch und wurden geschmacklich als „ungenügend“ eingestuft, darunter auch das Pesto von Barilla. Die restlichen sieben Produkte erreichten lediglich ein „Genügend“.

„Wieder einmal zeigt sich, dass industriell hergestellte Lebensmittel zahlreiche Nachteile mit sich bringen“, meint Silke Raffeiner, die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Südtirol. „Sie sind oft hoch verarbeitet, enthalten häufig unnatürliche und untypische Zutaten, künstliche Aromen, Lebensmittelzusatzstoffe, Pestizidrückstände – zwar in geringer Konzentration, aber in großer Zahl – und schmecken nicht einmal gut. Das beste Pesto ist eindeutig jenes aus ungespritztem Basilikum aus dem eigenen Garten oder Balkon.“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 6 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
30
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
25
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
17
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
16
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Auer
14
Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Auer
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 