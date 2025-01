Bitte, esst nicht eure Weihnachtsbäume

Von: red

Die meisten von euch werden jetzt wohl denken: „Ja, danke für den Hinweis, hatte ich aber auch gar nicht vor.“ Tatsächlich hat jedoch die belgische Stadt Gent vor kurzem ihren Bewohnerinnen und Bewohnern ganz offiziell geraten: „Essen Sie Ihren Weihnachtsbaum“.

Klimaschutz versus Kulinarik

Wie kam es zu der kurios klingenden Aufforderung? Hintergrund der Initiative in Gent waren weniger kulinarische Empfehlungen als vielmehr Aspekte des Umweltschutzes und eine Recycling-Idee. Scheinbar haben sich die Verantwortlichen der Aktion ein Beispiel an Teilen Skandinaviens genommen, in denen es durchaus üblich ist, Teile der Weihnachtsbäume in der Küche zu verwerten. Und so verwies die Webseite der Stadt in der nordbelgischen Region Flandern auch begeistert auf diese Vorbilder und ihre Rezepte. So könne man etwa aus geschälten, blanchierten und anschließend getrockneten Nadeln eine aromatisierte Butter herstellen. Oder eine Fichtennadel-Ricotta, die wohl hervorragend zu Crostini und gerösteten Feigen passt.

Warnung der Lebensmittelbehörde

Das klingt doch total lecker. Ja, schon. Dennoch sag sich die AFSCA gezwungen hier einzugreifen. AFSCA steht für „Agence fédérale pour la Sécurité da la Chaîne alimentaire“ zu Deutsch „Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette“ und bezeichnet die belgische Lebensmittelbehörde. „Weihnachtsbäume sind nicht dazu bestimmt, in die Nahrungskette zu gelangen“, äußerte diese in einer offiziellen Erklärung. Es gebe viele gute Gründe, „die Wiederverwendung von Weihnachtsbäumen in der Nahrungskette weder zu fördern noch zu unterstützen“. So seien viele Christbäume nicht nur mit Pestiziden, sondern oftmals auch mit Flammschutzmitteln behandelt. Gerade letztere sind für den Laien nur schwer bis gar nicht erkennbar, dafür aber äußerst giftig. Ein Verzehr könne „sogar tödliche Folgen haben“, warnt die Behörde eindringlich.

Die Stadtverwaltung von Gent hat daraufhin reagiert und ihre Webseite überarbeitet. Nun heißt es hier nicht mehr „Essen Sie Ihren Weihnachtsbaum“, sondern „Skandinavier essen ihre Christbäume“.