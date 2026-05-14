Bozner Lido: Die Badesaison 2026 beginnt

Von: luk

Bozen – Im Bozner Lido in der Triester Straße ist alles startklar für die Eröffnung der neuen Badesaison am kommenden Samstag, dem 16. Mai. Heute Vormittag stellten Bürgermeister Claudio Corrarati und Sportstadträtin Patrizia Brillo die Schwerpunkte der neuen Sommersaison vor, die in diesem Jahr vom 16. Mai bis zum 13. September laufen wird.

Die Eintrittspreise sind gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben. Die Stadt will damit den Familien entgegenkommen, die in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten nicht weiter belastet werden sollen. „Viele Familien werden die Ferienzeit in diesem Jahr vermutlich zu Hause und nicht am Meer verbringen. Für sie ist das Bozner Lido ein wichtiger Anker, nicht nur wegen des Schwimmbads, sondern auch wegen der Sport- und Freizeitmöglichkeiten auf dem Gelände, und nicht zuletzt ist das Lido auch ein toller Ort, um Freunde zu treffen und gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen.“, so der Bürgermeister und die Stadträtin.

Der Dauerkarten-Vorverkauf und die Vergabe der Umkleidekabinen und Garderobenschränke im April liefen jedenfalls vielversprechend. Von 178 Schränken wurden 151 vergeben. Und auch von den Umkleidekabinen wurden bereits mehr als die Hälfte reserviert.

Mit der Eröffnung der neuen Badesaison wurde heute auch Rückschau auf das letzte Jahr gehalten, das wieder sehr zufriedenstellend ausgefallen ist. Insgesamt wurden in der vergangenen Saison 116.130 Eintritte gezählt. Im Durchschnitt waren täglich 1.100 Besucherinnen und Besucher auf der Anlage. Am Tag mit den meisten Eintritten wurden 3.179 Personen gezählt. Insgesamt wurden im letzten Jahr 407 Dauerkarten und 1.826 Punktekarten für 12 Eintritte verkauft. Mehr al 10.000 Kinder und Jugendlichen besuchten das Bozner Freibad im Rahmen von Sommerbetreuungsprojekten und Sommeraktivitäten.

Damit auch in diesem Sommer wieder alle Besucherinnen und Besucher eine schöne Zeit im Lido verbringen können, werden wieder knapp ein Dutzend Streetworkerinnen und Streetworker vor Ort sein, um die Jugendlichen zu begleiten und gemeinsam mit ihnen den Nachmittag gestalten. Vor allem an stark besuchten Tagen und an den Wochenenden wird auch wieder die Stadtpolizei mehrmals am Tag nach dem Rechten sehen. Die Schwimmbecken werden rund um die Uhr von bis zu 10 Bademeisterinnen und Bademeistern bewacht. Dazu kommt das Aufsichts-, Kassen- und Reinigungspersonal.

Das Lido ist täglich von 9.30 bis 20.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7,50 Euro. Die Anhängerinnen und Anhänger des Frühsports können das Schwimmbad bis zum 31. August zusätzlich von Montag bis Freitag von 7.00 bis 9.00 Uhr nutzen. Wer die Mittagspause für einen Sprung ins kühle Nass nutzen möchte, kann dies zwischen 12.30 und 14.30 Uhr zum Sonderpreis von 4 Euro tun. Auf dem Lido-Gelände steht den Besucherinnen und Besuchern überdies ein Beachvolley-, ein Basket- und ein Kleinfeldfußballfeld zur freien Nutzung zur Verfügung. Auf dem Lido-Gelände darf nicht geraucht werden, außer in den ausgewiesenen Raucherbereichen.

Im Laufe des Sommers finden auf der Anlage mehrere große Sportveranstaltungen statt, darunter ein Landesschwimmwettkampf am 6. und 7. Juni und das renommierte internationale Meeting der Wasserspringerinnen und Wasserspringer, das in diesem Jahr vom 3. bis zum 5. Juli stattfinden wird und das in Zusammenarbeit mit dem Schwimmverein Bolzano Nuoto organisiert wird.

Das beliebte Bozner Lido ist und bleibt ein wichtiger Freizeit- und Begegnungsort, an dem Familien mit kleinen Kindern, Jugendliche und ältere Menschen ihren Hobbys nachgehen, sich unverbindlich und spontan treffen und miteinander die sonnigen Tage genießen können.