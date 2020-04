Brass Band Wipptal spendet Mut – VIDEO

Sterzing – Als amtierender Brassband-Italienmeister würden für die Brass Band Wipptal derzeit eigentlich viele Proben und Testkonzerte auf dem Plan stehen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise wurden die Europameisterschaften in Litauen jedoch leider abgesagt. Trotzdem ließen sich die Musiker etwas.

Um Fans und Freunde dennoch an ihrer Musik teilhaben und um ihnen nochmal etwas Mut und Kraft zukommen zu lassen, hat die Brass Band Wipptal das Lied “The Prayer” von Andrea Bocelli eingespielt.

Die Technik hat sich in Zeiten von Covid-19 mittlerweile etabliert. Die Musiker spielen einzeln zu Hause die jeweils eigenen Instrumente. Die Tonspuren und Videos werden am Ende dann zusammengefügt. Getrennt und doch gemeinsam – so schaffen es die vielen Bands und Musiker in der Corona-Krise, wenigstens einen Teil des kulturellen Lebens zu retten.

Die Brass Band Wipptal ruft musikalisch dazu auf, durchzuhalten – und Musik ist der Schlüssel zur Seele und die Sprache, die jeder auf seine eigene Weise versteht.

The Prayer – Brass Band Wipptal – Corona-Edition In Zeiten wie diesen, möchten wir euch mit unserer Musik Mut zusprechen und euch dabei helfen, noch ein klein wenig länger durchzuhalten. Bald haben wir es geschafft und können wieder gemeinsam musizieren, feiern und Spaß haben :)#südtirolhältzusammen #iorestoacasaMusik: The Prayer – Andrea Bocelli Pubblicato da Brass Band Wipptal su Lunedì 13 aprile 2020