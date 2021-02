Brennendes Fett niemals mit Wasser löschen

So geht's richtig - VIDEO

Vilpian – Der Landesfeuerwehrverband Südtirol hat bei der Feuerwehrschule in Vilpian vorgeführt, wie heftig eine Fettexplosion sein kann. Diese entsteht, wenn man brennendes Fett mit Wasser ablöscht.

Das Wasser verdampft schlagartig, wenn es auf das das mehrere Hundert Grad heiße Fett trifft. Der Wasserdampf vermischt sich mit dem Fett und breitet sich explosionsartig im Raum aus. Durch die explosionsartige Verdampfung wird das brennende Fett mit dem Wasserdampf aus dem Behälter gerissen, mit für den Löschenden und die Umgebung meist verheerenden Auswirkungen.

Brennendes Fett also niemals mit Wasser löschen, so der Landesfeuerwehrverband via Facebook.

Einen Fettbrand zu löschen ist eigentlich ganz einfach. Der Brennstoff muss vom Sauerstoff getrennt werden. Das brennende Fett muss also abgedeckt werden – etwa mit einer Löschdecke oder noch besser mit einem Topfdeckel – so wie in diesem Video erklärt wird.