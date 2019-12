Der Weihnachtsbaum als Retro-Spielkonsole

Der Videospielklassiker “Snake”, welcher in den 1990ern munter auf den damaligen Nokia-Handys gespielt wurde, dürfte heute noch so manch einem im Gedächtnis geblieben sein. Immerhin war das zwar simple aber dennoch fesselnde Spiel eine prima Gelegenheit, um Wartezeiten zu überbrücken.

Der holländischer Entwickler Jordy Moos muss nun in der Weihnachtszeit in dieser Hinsicht von der Nostalgie gepackt geworden sein, zumal er seinen Weihnachtsbaum in eine spielbare Version besagten Spieles umgewandelt hat. Wie das gehen soll? Man nehme eine LED-Lichterkette sowie einen PS4-Controller und verbinde das Ganze mit technischem Know-how. Aber seht selbst:

Playing Snake in my Christmas tree.

The apples that you need to collect are actually lighted Christmas balls. How cool is that?#ChristmasTree #Led #DIY pic.twitter.com/ffe2eJgJ0X

— Jordy Moos (@JordyMoos) December 16, 2019