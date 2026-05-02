Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Desinfizieren rettet Leben
Aktion zur Händehygiene

Desinfizieren rettet Leben

Samstag, 02. Mai 2026 | 16:06 Uhr
Händewaschen
pixabay.com
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Am Dienstag, den 5. Mai, werden in mehreren Südtiroler Krankenhäusern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens – unterstützt von Studierenden der Claudiana – Besucherinnen und Besucher, Patientinnen und Patienten sowie Kolleginnen und Kollegen für die Bedeutung einer korrekten Händehygiene sensibilisieren.

Die Initiative findet anlässlich des Welttages der Händehygiene am 5. Mai in den Krankenhäusern von Bozen, Brixen, Bruneck, Meran und Schlanders statt, und zwar von 9.00 bis 11.30 Uhr sowie von 14.00 bis 15.30 Uhr.

Ziel ist die Verbreitung bewährter Praktiken der Händehygiene unter den Mitarbeitenden des Sanitätsbetriebs, den Patientinnen und Patienten sowie den Krankenhausbesuchern. Dies geschieht durch praktische Vorführungen der korrekten Desinfektion, aber auch mithilfe von Lumineszenzgeräten, mit denen das Ergebnis überprüft werden kann.

Aus diesem Anlass werden Informationsflyer und Fläschchen mit hydroalkoholischem Gel als Gadget verteilt. Außerdem bäckt das Küchenpersonal der Krankenhäuser Kekse in Form von Händen, um für das Thema zu sensibilisieren. Außerdem werden auch die pädiatrischen Abteilungen einbezogen, indem Vorführungen und themenbezogene Spiele für Mädchen und Jungen organisiert werden.

„Händehygiene ist keine zusätzliche Tätigkeit, sondern ein grundlegender Bestandteil unserer täglichen Arbeit und Ausdruck einer Sicherheits- und Pflegekultur, die tatsächlich gelebt wird“, erklärt Ines Kritzinger von der Ärztlichen Direktion des Krankenhauses Brixen und Vertreterin der Arbeitsgruppe, die die Initiative organisiert hat. „Jede korrekt durchgeführte Händedesinfektion ist ein aktiver Beitrag zur Qualität der Versorgung und ein sichtbares Zeichen professioneller Verantwortung gegenüber unseren Patientinnen und Patienten, unseren Kolleginnen und Kollegen sowie uns selbst.“

Unter dem diesjährigen Motto Action Saves Lives (Handeln rettet Leben) lädt die WHO dazu ein, unsere Gewohnheiten bewusst zu hinterfragen, die Standards einer korrekten Händehygiene konsequent einzuhalten und mit gutem Beispiel voranzugehen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Kommentare
83
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Kommentare
49
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Italien verlängert Tankrabatt: Benzin wird teurer
Kommentare
42
Italien verlängert Tankrabatt: Benzin wird teurer
Wal Timmy ist frei: Bewegender Abschied auf offener See
Kommentare
41
Wal Timmy ist frei: Bewegender Abschied auf offener See
Forderungen nach fairen Löhnen, Sicherheit und mehr Lebensqualität
Kommentare
38
Forderungen nach fairen Löhnen, Sicherheit und mehr Lebensqualität
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 