Desinfizieren rettet Leben

Von: luk

Bozen – Am Dienstag, den 5. Mai, werden in mehreren Südtiroler Krankenhäusern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens – unterstützt von Studierenden der Claudiana – Besucherinnen und Besucher, Patientinnen und Patienten sowie Kolleginnen und Kollegen für die Bedeutung einer korrekten Händehygiene sensibilisieren.

Die Initiative findet anlässlich des Welttages der Händehygiene am 5. Mai in den Krankenhäusern von Bozen, Brixen, Bruneck, Meran und Schlanders statt, und zwar von 9.00 bis 11.30 Uhr sowie von 14.00 bis 15.30 Uhr.

Ziel ist die Verbreitung bewährter Praktiken der Händehygiene unter den Mitarbeitenden des Sanitätsbetriebs, den Patientinnen und Patienten sowie den Krankenhausbesuchern. Dies geschieht durch praktische Vorführungen der korrekten Desinfektion, aber auch mithilfe von Lumineszenzgeräten, mit denen das Ergebnis überprüft werden kann.

Aus diesem Anlass werden Informationsflyer und Fläschchen mit hydroalkoholischem Gel als Gadget verteilt. Außerdem bäckt das Küchenpersonal der Krankenhäuser Kekse in Form von Händen, um für das Thema zu sensibilisieren. Außerdem werden auch die pädiatrischen Abteilungen einbezogen, indem Vorführungen und themenbezogene Spiele für Mädchen und Jungen organisiert werden.

„Händehygiene ist keine zusätzliche Tätigkeit, sondern ein grundlegender Bestandteil unserer täglichen Arbeit und Ausdruck einer Sicherheits- und Pflegekultur, die tatsächlich gelebt wird“, erklärt Ines Kritzinger von der Ärztlichen Direktion des Krankenhauses Brixen und Vertreterin der Arbeitsgruppe, die die Initiative organisiert hat. „Jede korrekt durchgeführte Händedesinfektion ist ein aktiver Beitrag zur Qualität der Versorgung und ein sichtbares Zeichen professioneller Verantwortung gegenüber unseren Patientinnen und Patienten, unseren Kolleginnen und Kollegen sowie uns selbst.“

Unter dem diesjährigen Motto Action Saves Lives (Handeln rettet Leben) lädt die WHO dazu ein, unsere Gewohnheiten bewusst zu hinterfragen, die Standards einer korrekten Händehygiene konsequent einzuhalten und mit gutem Beispiel voranzugehen.