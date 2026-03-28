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Skurrile Szene bei Verkehrskontrolle

Deutsche Polizei fand Kind ohne Gurt, aber mit Zigarette

Samstag, 28. März 2026 | 14:25 Uhr
Skurrile Szene bei Verkehrskontrolle
APA/APA/dpa/Armin Weigel
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Von: APA/dpa

Ein ungewöhnliches Bild hat sich Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Deutschland geboten: Auf dem Schoß eines 22-jährigen Fahrzeuglenkers saß ein vier Jahre alter Bub – ungesichert und mit einer Zigarette im Mund. Der Vater war mit dem Kind auf der deutschen Autobahn 8 bei Unterhaching im Landkreis München unterwegs. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht, er zeigte den Beamten einen gefälschten Führerschein. Den Beschuldigten erwarten mehrere Strafverfahren.

Der vierjährige Bub saß während der Fahrt ungesichert auf dem Schoß des 22-jährigen Mannes. Er habe versucht, die Zigarette in seinem Mund mit einem Feuerzeug anzuzünden, was die Polizeibeamten den Angaben zufolge verhinderten. Ein Kindersitz sei zwar im Auto gewesen, allerdings im Kofferraum.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem erwartet ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren, weil er sein Kind nicht ordnungsgemäß transportiert haben soll. Das Jugendamt sei ebenfalls informiert worden.

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