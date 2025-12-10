Diese Funktion saugt euren Akku leer

Von: red

Ihr kennt es: Morgens noch fast voll, abends leer – der Akku eures Smartphones hält kaum noch durch. Oft liegt das nicht an der Nutzung selbst, sondern an Funktionen im Hintergrund. Einer der größten Energieverbraucher ist der sogenannte Modus für präzise Standortbestimmung. Dieser greift gleichzeitig auf GPS, WLAN, Mobilfunknetze und Bluetooth zurück – selbst wenn ihr ihn gar nicht aktiv nutzt.

Warum dieser Modus so viel Energie frisst

Der Modus hoher Genauigkeit scannt permanent nach Satelliten, Netzwerken und Signalen. Das Smartphone verwendet gleichzeitig mehrere Quellen, um eure Position auf wenige Meter genau zu bestimmen – selbst in dichten Städten, Tunneln oder Gebäuden. Diese parallele Nutzung mehrerer Technologien erzeugt eine ständige Hintergrundbelastung und saugt dadurch den Akku schneller leer.

Je mehr Technik euer Handy für die Ortung verwendet, desto schneller sinkt der Akkustand. Dabei reicht in vielen Fällen eine grobe Standortbestimmung über das Mobilfunknetz oder WLAN völlig aus – z. B. beim Wetterbericht, der Navigation zur nächsten Apotheke oder beim Checken eines Supermarktstandorts.

Akkulaufzeit verlängern: So geht’s

Wer auf volle Leistung nicht immer angewiesen ist, kann mit wenigen Klicks viel Energie sparen. Die gute Nachricht: Ihr müsst dafür nicht gleich GPS komplett ausschalten, sondern könnt gezielt einstellen, welche App wie genau euren Standort nutzen darf.

Schritt-für-Schritt: Standortgenauigkeit unter Android reduzieren

Öffnet die Einstellungen eures Android-Smartphones. Sucht nach dem Bereich „Standort“ oder „Privatsphäre & Standort“. Tippt auf „App-Berechtigungen“ oder „Standortzugriff“. Wählt die Apps aus, die keine präzise Ortung benötigen, und stellt sie auf „nur ungefähre Position“ oder deaktiviert den Zugriff ganz.

Besonders soziale Netzwerke, Spiele oder Shopping-Apps benötigen selten exakte Positionsdaten – hier lohnt sich das Umstellen besonders.

Mehr Akku – ohne auf Komfort zu verzichten

Der clevere Umgang mit Ortungsdiensten kann laut Messungen die Akkulaufzeit eures Handys um bis zu 20–30 Prozent verlängern – und das ohne Einschränkungen bei Navigation oder Komfort. Ihr könnt die präzise Ortung bei Bedarf jederzeit wieder aktivieren, etwa bei der Nutzung von Google Maps im Auto oder beim Bestellen eines Taxis.

Am Ende zählt: Wer weiß, wann er genaue Ortung braucht – und wann nicht –, spart Energie, schützt seine Privatsphäre und verlängert die Lebensdauer seines Akkus spürbar.