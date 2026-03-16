Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Diese überraschenden Dinge dürfen in die Waschmaschine
Nicht nur Kleidung

Diese überraschenden Dinge dürfen in die Waschmaschine

Montag, 16. März 2026 | 06:48 Uhr
Machst du diesen Spar-Fehler beim Waschen?
Pixabay
Schriftgröße

Von: luk

Wenn man an die Waschmaschine denkt, fallen einem meist sofort Kleidung, Bettwäsche oder Handtücher ein. Doch das Haushaltsgerät kann weit mehr: Mit der richtigen Vorsicht lassen sich auch viele Alltagsgegenstände hygienisch reinigen, was Zeit und Arbeit spart.

Wichtig ist allerdings ein kurzer Check vor dem Waschgang: Ein Blick auf Etiketten oder Herstellerhinweise verhindert, dass Materialien beschädigt werden. Ist das Waschen erlaubt, kann die Maschine bei vielen Dingen für überraschende Sauberkeit sorgen.

Sportausrüstung und Yogamatten

Viele Textilien aus dem Fitnessbereich können problemlos in der Waschmaschine gereinigt werden. Dazu zählen etwa Sportaccessoires oder leichte Yogamatten. Am besten eignet sich ein Schonprogramm mit kaltem oder lauwarmem Wasser und niedriger Schleuderzahl. Vorsicht gilt bei besonders dicken Matten aus Naturkautschuk oder Kork: Diese vertragen häufig keine Maschinenwäsche und sollten besser von Hand gereinigt werden.

Rucksäcke und Stofftaschen

Ob Schulrucksack, Sporttasche oder Stoffbeutel – viele Modelle aus Nylon oder Canvas lassen sich ebenfalls waschen. Vorher sollten alle Taschen geleert und Reißverschlüsse geschlossen werden. Ein mildes Waschmittel und ein sanftes Programm reichen meist aus. Nach dem Waschen empfiehlt sich Lufttrocknen. Taschen aus Leder oder mit festen Einlagen gehören hingegen nicht in die Maschine.

Sneakers

Viele Turnschuhe aus Stoff, Nylon oder Polyester können ebenfalls gewaschen werden – vorausgesetzt, der Hersteller erlaubt es. Am besten kommen sie in einen Wäschebeutel oder eine alte Kissenhülle, damit Trommel und Schuhe geschützt bleiben.

Gewaschen wird mit kaltem Wasser und mildem Waschmittel. In den Trockner dürfen Sneakers allerdings nicht. Die Hitze kann die Gummisohlen beschädigen.

Kuscheltiere und kleine Spielsachen

Plüschtiere ohne Elektronik oder harte Kunststoffteile lassen sich oft problemlos waschen. Auch kleine Plastikspielzeuge können – in einem Wäschesack – in die Maschine.
Hier gilt: Schonprogramm, kaltes Wasser und niedrige Schleuderdrehzahl.

Einkaufstaschen und Küchenhelfer

Auch in der Küche gibt es überraschende Kandidaten für die Waschmaschine. Wiederverwendbare Stoff-Einkaufstaschen oder isolierte Lunchbags lassen sich häufig problemlos reinigen.
Teilweise gilt das auch für Silikonutensilien, Gummihandschuhe oder Schwammtücher – sofern die Herstellerangaben es erlauben.

Kleine Teppiche, Duschvorhänge und Kissen

Viele Badteppiche oder Duschvorhänge sind ebenfalls für die Waschmaschine geeignet. Dasselbe gilt oft für Kissen mit synthetischer Füllung oder Daunen.
Nicht geeignet sind dagegen Kissen aus Memory-Schaum oder empfindlichen Materialien. Sie können sich in der Maschine verformen.

Die Waschmaschine ist ein echtes Multitalent im Haushalt. Wer die Hinweise der Hersteller beachtet und auf schonende Programme setzt, kann damit weit mehr reinigen als nur Kleidung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
Kommentare
46
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
Meran: Scooter eines Pizzadienstes erfasst Fußgänger [77]
Kommentare
28
Meran: Scooter eines Pizzadienstes erfasst Fußgänger [77]
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
19
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
Premiere im Bozner Dom: Erstmals leitet eine Frau den Wortgottesdienst
18
Premiere im Bozner Dom: Erstmals leitet eine Frau den Wortgottesdienst
“Fordere den Rücktritt von Staatspräsident Mattarella”
17
“Fordere den Rücktritt von Staatspräsident Mattarella”
Anzeigen
Oscar Night 2026
Oscar Night 2026
Hollywood-Glanz in Bozen: Erleben Sie die „Oscar Night 2026“ im Cineplexx
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 