Diese überraschenden Dinge dürfen in die Waschmaschine

Von: luk

Wenn man an die Waschmaschine denkt, fallen einem meist sofort Kleidung, Bettwäsche oder Handtücher ein. Doch das Haushaltsgerät kann weit mehr: Mit der richtigen Vorsicht lassen sich auch viele Alltagsgegenstände hygienisch reinigen, was Zeit und Arbeit spart.

Wichtig ist allerdings ein kurzer Check vor dem Waschgang: Ein Blick auf Etiketten oder Herstellerhinweise verhindert, dass Materialien beschädigt werden. Ist das Waschen erlaubt, kann die Maschine bei vielen Dingen für überraschende Sauberkeit sorgen.

Sportausrüstung und Yogamatten

Viele Textilien aus dem Fitnessbereich können problemlos in der Waschmaschine gereinigt werden. Dazu zählen etwa Sportaccessoires oder leichte Yogamatten. Am besten eignet sich ein Schonprogramm mit kaltem oder lauwarmem Wasser und niedriger Schleuderzahl. Vorsicht gilt bei besonders dicken Matten aus Naturkautschuk oder Kork: Diese vertragen häufig keine Maschinenwäsche und sollten besser von Hand gereinigt werden.

Rucksäcke und Stofftaschen

Ob Schulrucksack, Sporttasche oder Stoffbeutel – viele Modelle aus Nylon oder Canvas lassen sich ebenfalls waschen. Vorher sollten alle Taschen geleert und Reißverschlüsse geschlossen werden. Ein mildes Waschmittel und ein sanftes Programm reichen meist aus. Nach dem Waschen empfiehlt sich Lufttrocknen. Taschen aus Leder oder mit festen Einlagen gehören hingegen nicht in die Maschine.

Sneakers

Viele Turnschuhe aus Stoff, Nylon oder Polyester können ebenfalls gewaschen werden – vorausgesetzt, der Hersteller erlaubt es. Am besten kommen sie in einen Wäschebeutel oder eine alte Kissenhülle, damit Trommel und Schuhe geschützt bleiben.

Gewaschen wird mit kaltem Wasser und mildem Waschmittel. In den Trockner dürfen Sneakers allerdings nicht. Die Hitze kann die Gummisohlen beschädigen.

Kuscheltiere und kleine Spielsachen

Plüschtiere ohne Elektronik oder harte Kunststoffteile lassen sich oft problemlos waschen. Auch kleine Plastikspielzeuge können – in einem Wäschesack – in die Maschine.

Hier gilt: Schonprogramm, kaltes Wasser und niedrige Schleuderdrehzahl.

Einkaufstaschen und Küchenhelfer

Auch in der Küche gibt es überraschende Kandidaten für die Waschmaschine. Wiederverwendbare Stoff-Einkaufstaschen oder isolierte Lunchbags lassen sich häufig problemlos reinigen.

Teilweise gilt das auch für Silikonutensilien, Gummihandschuhe oder Schwammtücher – sofern die Herstellerangaben es erlauben.

Kleine Teppiche, Duschvorhänge und Kissen

Viele Badteppiche oder Duschvorhänge sind ebenfalls für die Waschmaschine geeignet. Dasselbe gilt oft für Kissen mit synthetischer Füllung oder Daunen.

Nicht geeignet sind dagegen Kissen aus Memory-Schaum oder empfindlichen Materialien. Sie können sich in der Maschine verformen.

Die Waschmaschine ist ein echtes Multitalent im Haushalt. Wer die Hinweise der Hersteller beachtet und auf schonende Programme setzt, kann damit weit mehr reinigen als nur Kleidung.