Warum plötzlich alle Öl in ihren Kaffee geben

Dieser seltsame Trick verändert deinen Morgen

Donnerstag, 28. August 2025 | 08:14 Uhr
Dieses Kaffee-Geheimnis sorgt für Aufsehen
Von: red

Öl im Kaffee? Klingt eklig – aber funktioniert
Stell dir vor, du kippst morgens einen Löffel Olivenöl in deinen Kaffee. Absurd? Vielleicht. Aber genau das feiern gerade Gesundheitsbewusste, Foodies und sogar einige Stars auf Social Media. Der Trend nennt sich Oleato – und was wie ein Unfall im Küchenschrank klingt, könnte der simpelste Gamechanger für deinen Körper sein.

Was wirklich passiert, wenn du Kaffee mit Olivenöl trinkst
Ein Teelöffel kaltgepresstes Olivenöl trifft auf heißen Espresso – und plötzlich wird der bittere Klassiker zur cremigen, goldschimmernden Mischung mit ungeahntem Effekt:

  • Dein Stoffwechsel springt an: Die Kombi bringt deinen Kreislauf in Schwung und hilft dabei, Fettreserven zu verbrennen.
  • Zucker-Crashs? Fehlanzeige: Oleato stabilisiert nachweislich den Blutzuckerspiegel. Ideal, wenn du morgens zu Heißhungerattacken neigst.
  • Mehr Konzentration: Koffein pusht dich wach, während die gesunden Fette im Öl dein Gehirn auf Hochtouren bringen.
  • Bye-bye Verdauungsprobleme: Der Mix kann die Verdauung ankurbeln – für viele ein echter Nebeneffekt mit Wohlfühlgarantie.

Und wie schmeckt das Ganze?
Ehrlich: besser als gedacht. Durch das Öl wird der Kaffee weicher, fast samtig, ohne an Wucht zu verlieren. Viele berichten, dass Oleato wie eine Art Latte ohne Milch wirkt – cremig, leicht, überraschend angenehm. Der Olivenölgeschmack? Bleibt im Hintergrund, solange du hochwertige Qualität verwendest und nicht überdosierst.

So einfach machst du dir Oleato selbst
Klingt fancy, ist aber in 30 Sekunden erledigt:

  1. Brüh dir einen starken, schwarzen Kaffee.
  2. Lass ihn kurz auf Trinktemperatur abkühlen.
  3. Gib 1 Teelöffel hochwertiges Olivenöl dazu – fertig.

Extra-Tipp: Verfeinere den Drink mit Zimt, Kardamom oder Vanille für noch mehr Geschmack. Auf Zucker bitte verzichten – sonst killst du den Blutzucker-Effekt.

Für wen ist der Trend geeignet?
Oleato eignet sich besonders für:

  • Menschen mit Zuckerproblemen oder Prädiabetes
  • Alle, die morgens oft antriebslos oder verstopft sind
  • Ernährungsbewusste, die gerne Fettverbrennung & Fokus pushen

Nicht empfohlen ist der Drink bei bekannten Problemen mit Galle oder Bauchspeicheldrüse – dann lieber auf Alternativen zurückgreifen.

Nur ein Löffel – aber was für einer
Gesünder leben mit einem Trick, der weder kompliziert noch teuer ist? Klingt fast zu gut, um wahr zu sein – aber Oleato liefert genau das. Ob du es nur einmal ausprobierst oder zum festen Morgenritual machst: Diese kleine Veränderung kann große Wirkung zeigen. Und hey – vielleicht bist du danach auch der Typ, der freiwillig Öl in den Kaffee gießt.

