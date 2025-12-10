Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Echter Christbaum klar vorne
So habt ihr bei unserer Weihnachtsumfrage abgestimmt

Echter Christbaum klar vorne

Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 07:51 Uhr
Weihnachtsbaumschmuck, Christkind - Symbolbild
pixabay.com
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Pünktlich zum Start in die Adventszeit wollten wir von euch wissen: Welchen Weihnachtsbaum stellt ihr auf – einen echten oder einen künstlichen?
Das Ergebnis könnte deutlicher kaum ausfallen.

74 Prozent der rund 3.500 Teilnehmenden greifen weiterhin zum klassischen, echten Weihnachtsbaum: Ein klares Bekenntnis zum Duft von frischem Grün und zur traditionellen Feiertagsstimmung.

Nur 26 Prozent setzen auf einen künstlichen Baum, der pflegeleicht ist und Jahr für Jahr wiederverwendet werden kann.

Damit zeigt sich: In Südtirol bleibt der echte Christbaum auch 2025 der ungeschlagene Favorit – und sorgt bei den meisten weiterhin für das perfekte Weihnachtsgefühl.

Im Kommentarbereich wurde zu der Frage emsig diskutiert. @magg ist Verfechter eines künstlichen Weihnachtsbaumes: “Wir haben unseren künstlichen Baum schon seit ca. 26 Jahren, er tut seinen Dienst wie jedes Jahr und ehrlich gesagt, für einen Abend ist ein echter Baum zu schade. Nach Heilig Abend ist der Baum nur mehr Nebensache und meist auch noch im Weg.”

@Clevere ist da anderer Ansicht: “Ob Tanne oder Fichte Weihnachtsbaum muss sein! Erfreuen und an ihm bis hl. 3 Könige.”

Und @ghostbiker übt sich komplett im Minimalismus. Er schreibt: “Überhaupt koan…sein im Wold genug.”

Die nächste Leserbefragung, dieses Mal zum Krampus, findet ihr hier! 

Bezirk: Bozen

