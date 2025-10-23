Ein Fingertipp und ihr seid schon fast da

Von: red

Weniger tippen, schneller nach Hause

Kennt ihr das? Ihr steigt ins Auto, öffnet Google Maps – und müsst erst Adresse, Ziel oder Favoriten durchklicken, bevor die Fahrt überhaupt losgeht. Damit ist jetzt Schluss.

Google hat ein stilles, aber sehr willkommenes Update veröffentlicht: Einen neuen „Nach Hause“-Button, der euch mit nur einem Fingertipp zurück an eure gespeicherte Adresse navigiert – sofort, ohne Umwege.

Neue Schnellzugriffe für noch mehr Komfort

Bisher bot die Suchleiste von Google Maps Schnellzugriffe für Orte wie Tankstellen, Supermärkte oder Apotheken. Jetzt kommt ein neuer Shortcut dazu: „Zuhause“.

Einmal tippen – und schon startet die Navigation zu eurer hinterlegten Heimadresse. Gerade für alle, die täglich pendeln oder abends einfach nur schnell heim wollen, ist das eine echte Erleichterung.

Live-Verkehrslage auf einen Blick

Zusätzlich zum neuen Shortcut zeigt Google Maps nun direkt die aktuelle Verkehrslage neben dem neuen Button an – farblich codiert und leicht verständlich:

Grün: Freie Fahrt – ihr kommt gut durch.

Orange: Etwas dichter – leichte Verzögerungen möglich.

Rot: Stau oder Unfall – besser Alternativen prüfen.

Das hilft euch dabei, sofort zu entscheiden, ob es sich lohnt, direkt loszufahren oder noch einen Moment zu warten.

Rollout: Wann seht ihr den neuen Button?

Der neue „Zuhause“-Button wird aktuell weltweit getestet und ist nur für eine begrenzte Nutzergruppe sichtbar. Aber: Die Funktion soll in den kommenden Monaten für alle Geräte ausgerollt werden – sowohl unter Android als auch iOS.

Das Beste daran: Ihr müsst nichts tun. Das Update wird serverseitig aktiviert – der Button erscheint automatisch in eurer App, sobald ihr an der Reihe seid.

Was das für euch bedeutet

Für Millionen von Autofahrern, die täglich Google Maps nutzen, bringt diese kleine Änderung große Wirkung:

Schneller starten: Kein Tippen, kein Suchen – einfach losfahren

Stau vermeiden: Verkehrslage sofort im Blick

Stressfrei navigieren: Weniger Ablenkung, mehr Fokus auf die Straße

Gerade in Regionen mit wechselndem Verkehrsaufkommen, etwa rund um Bozen zur Stoßzeit, spart ihr damit wertvolle Minuten – jeden Tag.

Schon ausprobiert?

Habt ihr den neuen Button schon entdeckt? Funktioniert er bei euch so reibungslos wie versprochen?