Entwarnung: Kein Alligator in Norddeutschland

Von: APA/dpa

Über Tage ist in Vechta südwestlich der norddeutschen Stadt Bremen nach einem Alligator gesucht worden – am Montag hat es Entwarnung gegeben. Eine weitere Prüfung des Video-Materials habe ergeben, dass die Aufnahmen unmöglich am Regenrückhaltebecken entstanden seien, teilte die Stadt mit. Mit diesen Ermittlungsergebnissen konfrontiert, habe der junge Mann eingeräumt, das Video – anders als zuvor von ihm behauptet – nicht selbst gemacht zu haben.

Der Mann hatte nach Angaben der Verwaltung Ende vergangener Woche behauptet, das Tier in einem Regenrückhaltebecken gesichtet und gefilmt zu haben. Zum Schutz des angeblichen Reptils wurde das betroffene Gelände gesperrt. Welche rechtlichen Konsequenzen das Verhalten des jungen Mannes haben könnte, werde derzeit geprüft, teilte die Stadt mit.