Eröffnung des Eislaufplatzes in Bozen
Strahlende Gesichter on ice

Eröffnung des Eislaufplatzes in Bozen

Mittwoch, 03. Dezember 2025 | 09:28 Uhr
Katerina Novakova, Cheftrainerin von „Bolzano on Ice“, WaltherPark-Direktor Giuseppe Tilone, Moderatorin Manuela Pucher, Vizebürgermeister Stephan Konder, Sportstadträtin Patrizia Brillo und Gemeinderatspräsidentin Antonella Longo.
Von: Ivd

Bozen – Größer, heller und im besonderen Ambiente des neu gestalteten, autofreien Bahnhofsparks gelegen: Bei der offiziellen Eröffnung des Eislaufplatzes am Dienstagabend zeigten sich nicht nur die Festredner begeistert, sondern auch das zahlreiche Publikum bei der Vorführung der Eiskunstläuferinnen von „Bolzano on Ice“. Der Eislaufplatz bleibt bis 27. Jänner 2026 täglich geöffnet.

Seit vielen Jahren gehört er, zur Freude von Jung und Alt, zur Bozner Adventszeit wie der Weihnachtsschmuck oder der Christkindlmarkt: Der Eislaufplatz, in den vergangenen Jahren etwas beengt am Rathausplatz angesiedelt, liegt nun im neu gestalteten, von jeglichem Autoverkehr befreiten Bahnhofs- bzw. Berloffapark im Bereich des Kinderspielplatzes.

Zur Eröffnung dankten Vizebürgermeister Stephan Konder und Sportstadträtin Patrizia Brillo dem WaltherPark für diese Initiative: Seit jeher werde der Eislaufplatz gut und viel genutzt und „ich selber habe mir letztes Jahr die Schlittschuhe wieder angezogen, um beim Pond-Hockeyspiel teilzunehmen“, so Konder. WaltherPark-Direktor Giuseppe Tilone verwies wie die Moderatorin Manuela Pucher, WaltherPark-Kommunikationsbeauftragte, auf die zahlreichen geplanten Events am Eislaufplatz. Darunter das Pond-Hockey-Charity-Event nächsten Samstag rund um die Organisatoren der im Februar stattfindenden „European Pond Hockey Championship“ am Ritten.

Höhepunkt der Eröffnung war die Vorführung der vier jungen Eiskunstläuferinnen Emma, Elena, Celeste und Bianca des Bozner Eislaufsportvereins „Bolzano on Ice“, die u.a. zu Klängen von Tschaikowsky Pirouetten und Sprünge zeigten. Cheftrainerin Katerina Novakova berichtete vom bevorstehenden 20-jährigen Jubiläum des Vereins und den Erfolgen der Athletinnen, die an regionalen und auch nationalen Wettkämpfen teilnehmen.

Bezirk: Bozen

