Fahrraddieb fällt rund vier Meter hohen Baum

Um ein Elektrofahrrad zu stehlen, hat ein Dieb im norddeutschen Kiel einen mehr als vier Meter hohen Baum gefällt. Für den Diebstahl des an den Baum angeschlossenen Fahrrads mit Elektromotor sägte der Täter in der Nacht auf Donnerstag den Baum in etwa 1,40 Meter Höhe durch, wie die Polizei mitteilte. Gegen 1.50 Uhr bemerkte die 18 Jahre alte Besitzerin des Fahrrads den Diebstahl. Sie hatte dieses am Mittwochabend mit einem Faltschloss gesichert.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall sowie Sachbeschädigung ein. Die Beamten suchen nach Zeugen.