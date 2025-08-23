Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Finne gewann Luftgitarren-WM in der Heimat
Finne gewann Luftgitarren-WM in der Heimat

Samstag, 23. August 2025 | 11:10 Uhr
APA/APA/Lehtikuva/EEVA RIIHELA
Von: APA/dpa

Der neue Weltmeister der Luftgitarristen kommt aus Finnland: Aapo “The Angus” Rautio hat den Titel am Freitagabend in seinem Heimatland in der Stadt Oulo gewonnen. Mit dem Sieg von Rautio konnte sich Finnland erstmals seit dem Jahr 2000 wieder den ersten Platz des verrückten Wettbewerbs sichern, wie die Veranstalter mitteilten. Auf dem zweiten Platz landete der Japaner Yuta “Sudo-chan” Sudo, Platz drei konnte sich Apolline “Lady Attila” Andreys aus Frankreich sichern.

“Das ist wirklich passiert. Ich kneife mich selbst, um herauszufinden, ob das alles wirklich wahr ist”, schrieb der Sieger in seiner Instagram-Story und dankte allen, die ihn unterstützt haben.

Die Luftgitarren-WM ist Teil des August-Festivals in der Region um Oulo mit Musik, Kunst, Literatur und Performance und wird seit 1996 ausgetragen. Die Teilnehmer traten unter dem Motto “Make Air, Not War” (Macht Luft, nicht Krieg) auf. Bei dem Wettbewerb geht es darum, zu einem Musikstück auf einer imaginären Gitarre zu spielen.

