Gröden: Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Touristen

Gröden – In Gröden wird ein saisonaler ärztlicher Bereitschaftsdienst für Touristen eingerichtet, welcher die Betreuung der Gäste, der Saisonsarbeitenden und aller italienischen Staatsbürgerinnen und -bürger, die sich zeitweilig in diesem Gebiet aufhalten, gewährleistet.

Das angeführten Ambulatorium in Gröden ist vom 17. Dezember 2025 bis zum 6. April 2026 zu folgenden Dienstzeiten geöffnet:

Gröden: Mittwoch bis Sonntag von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 19.00 Uhr; Montag und Dienstag geschlossen. Das Ambulatorium befindet sich in Wolkenstein – Nives-Str. 2, Tel. 0471 794 266. Der diensthabende Touristenarzt ist für eventuelle Hausvisiten telefonisch von 20.00 bis 08.00 Uhr erreichbar.