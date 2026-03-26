Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Hilft Vitamin C wirklich gegen Erkältung?
Was Studien sagen, überrascht viele von euch

Hilft Vitamin C wirklich gegen Erkältung?

Donnerstag, 26. März 2026 | 12:05 Uhr
Vitamin C: Mehr Mythos als Wundermittel?
Pixabay
Schriftgröße

Von: red

Viele von euch setzen im Winter auf Vitamin C – sei es als Saft, Tablette oder als Zusatz im Wasser. Die Hoffnung: Erkältungen verhindern oder schneller gesund werden. Doch genau hier wird es spannend, denn die Wissenschaft zeichnet ein deutlich nüchterneres Bild.

Was Vitamin C tatsächlich im Körper macht

Keine Frage: Vitamin C ist wichtig für eure Gesundheit. Es unterstützt das Immunsystem, wirkt als Antioxidans und hilft bei der Regeneration von Gewebe. Trotzdem bedeutet das nicht automatisch, dass es euch zuverlässig vor Erkältungen schützt.

Die Studienlage ist eindeutig

Experten, unter anderem von der Mayo Clinic und Harvard, kommen zu einem klaren Ergebnis:
Vitamin C verhindert Erkältungen bei den meisten Menschen nicht.

Was es aber kann:

  • die Dauer einer Erkältung leicht verkürzen
  • Symptome etwas abschwächen
  • besonders bei starker körperlicher Belastung vorbeugend wirken

Der Effekt bleibt jedoch überschaubar, oft geht es nur um Stunden oder wenige Tage.

Timing ist entscheidend

Ein häufiger Fehler: Viele beginnen erst mit Vitamin C, wenn die Erkältung schon da ist. Genau dann zeigt sich laut Studien kaum Wirkung. Ein Nutzen entsteht eher, wenn ihr es regelmäßig einnehmt und selbst dann nur begrenzt.

Mehr ist nicht automatisch besser

Die meisten von euch nehmen bereits genug Vitamin C über die Ernährung auf. Obst und Gemüse liefern oft mehr als ausreichend. Hohe Dosen bringen keinen zusätzlichen Vorteil im Gegenteil:

  • Risiko für Verdauungsprobleme
  • mögliche Förderung von Nierensteinen
  • Einfluss auf die Eisenaufnahme

Die wichtigsten Fakten im Überblick

  • Empfohlene Tagesmenge: ca. 80–100 mg
  • Obergrenze: 2000 mg täglich
  • Gute Quellen: Paprika, Brokkoli, Hagebutte, Sanddorn

Überraschung: Paprika enthält oft mehr Vitamin C als Zitronen.

Warum wir trotzdem daran glauben

Der Mythos rund um Vitamin C geht auf den Nobelpreisträger Linus Pauling zurück, der die Wirkung in den 1970er-Jahren populär machte. Seitdem hat sich die Idee tief verankert – auch wenn viele Studien sie relativieren.

Ein kleiner Helfer – kein Wundermittel

Vitamin C ist kein Allheilmittel, aber auch nicht nutzlos. Es kann euch unterstützen, nur eben nicht so stark, wie viele hoffen. Viel wichtiger bleiben die Basics: ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und ein gesunder Lebensstil.

Vitamin C passt gut dazu – aber es ersetzt keine dieser Grundlagen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Kommentare
66
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Kommentare
48
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Kommentare
35
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Trump ruft zur Wiederwahl von Orbán auf
Kommentare
32
Trump ruft zur Wiederwahl von Orbán auf
Luchs kehrt nach Südtirol zurück
Kommentare
27
Luchs kehrt nach Südtirol zurück
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 