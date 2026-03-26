Hilft Vitamin C wirklich gegen Erkältung?

Was Studien sagen, überrascht viele von euch

Von: red

Viele von euch setzen im Winter auf Vitamin C – sei es als Saft, Tablette oder als Zusatz im Wasser. Die Hoffnung: Erkältungen verhindern oder schneller gesund werden. Doch genau hier wird es spannend, denn die Wissenschaft zeichnet ein deutlich nüchterneres Bild.

Was Vitamin C tatsächlich im Körper macht

Keine Frage: Vitamin C ist wichtig für eure Gesundheit. Es unterstützt das Immunsystem, wirkt als Antioxidans und hilft bei der Regeneration von Gewebe. Trotzdem bedeutet das nicht automatisch, dass es euch zuverlässig vor Erkältungen schützt.

Die Studienlage ist eindeutig

Experten, unter anderem von der Mayo Clinic und Harvard, kommen zu einem klaren Ergebnis:

Vitamin C verhindert Erkältungen bei den meisten Menschen nicht.

Was es aber kann:

die Dauer einer Erkältung leicht verkürzen

Symptome etwas abschwächen

besonders bei starker körperlicher Belastung vorbeugend wirken

Der Effekt bleibt jedoch überschaubar, oft geht es nur um Stunden oder wenige Tage.

Timing ist entscheidend

Ein häufiger Fehler: Viele beginnen erst mit Vitamin C, wenn die Erkältung schon da ist. Genau dann zeigt sich laut Studien kaum Wirkung. Ein Nutzen entsteht eher, wenn ihr es regelmäßig einnehmt und selbst dann nur begrenzt.

Mehr ist nicht automatisch besser

Die meisten von euch nehmen bereits genug Vitamin C über die Ernährung auf. Obst und Gemüse liefern oft mehr als ausreichend. Hohe Dosen bringen keinen zusätzlichen Vorteil im Gegenteil:

Risiko für Verdauungsprobleme

mögliche Förderung von Nierensteinen

Einfluss auf die Eisenaufnahme

Die wichtigsten Fakten im Überblick

Empfohlene Tagesmenge: ca. 80–100 mg

Obergrenze: 2000 mg täglich

Gute Quellen: Paprika, Brokkoli, Hagebutte, Sanddorn

Überraschung: Paprika enthält oft mehr Vitamin C als Zitronen.

Warum wir trotzdem daran glauben

Der Mythos rund um Vitamin C geht auf den Nobelpreisträger Linus Pauling zurück, der die Wirkung in den 1970er-Jahren populär machte. Seitdem hat sich die Idee tief verankert – auch wenn viele Studien sie relativieren.

Ein kleiner Helfer – kein Wundermittel

Vitamin C ist kein Allheilmittel, aber auch nicht nutzlos. Es kann euch unterstützen, nur eben nicht so stark, wie viele hoffen. Viel wichtiger bleiben die Basics: ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und ein gesunder Lebensstil.

Vitamin C passt gut dazu – aber es ersetzt keine dieser Grundlagen.