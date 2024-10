Horror für britische Studentin: Skorpion im Shein-Paket

Von: mk

Bristol – Eine 18-jährige Studentin aus Bristol hat eine böse Überraschung erlebt, als sie ihr Paket vom chinesischen Versandhandel Shein öffnete: Statt der erwarteten Schuhe fand sie einen ungebetenen Gast vor. Ein lebender Skorpion krabbelte zwischen den bestellten Artikeln hervor. Der Fund sorgte nicht nur bei der jungen Frau für Aufregung, sondern auch in den sozialen Medien. Ihre Mitbewohnerin teilte die Szene auf TikTok.

Der Vorfall ereignete sich, als die Studentin ihr Paket öffnete und ein Rascheln in der Verpackung hörte. Zuerst habe sie gedacht, es handele sich um ein Spielzeug, aber dann habe sich der Skorpion bewegt, sagte Sofia Alonso-Mossinger der BBC. Sie alarmierte sofort die Behörden, die den exotischen Eindringling in Sicherheit brachten und untersuchten. Experten vermuten, dass der Skorpion unbemerkt in die Lieferkette gelangt sein könnte.

Bei dem Exemplar im Shein-Paket handelte es sich um einen chinesischen Skorpion. Dieser ist für den Menschen zwar nicht unbedingt lebensgefährlich, ein Stich verursacht dennoch unangenehme Reaktionen. Dieser ungewöhnliche Vorfall wirft Fragen zur Sicherheits- und Qualitätskontrolle bei internationalen Versandunternehmen auf. Vor allem in sozialen Netzwerken wurde der Fund heiß diskutiert, viele Nutzer berichteten von ähnlichen Erfahrungen mit Insekten in Paketen.

Die Studentin kam glücklicherweise ohne Stich davon, ist aber nach dieser Erfahrung vorsichtiger bei ihren Bestellungen. Shein versprach in einer Stellungnahme, die Logistikkette genauer zu überprüfen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Das Unternehmen steht immer wieder wegen Billigproduktion und schlechter Arbeitsbedingungen in der Kritik.