Intensiver Sonnensturm könnte den Himmel verzaubern

Von: luk

Ein intensiver Sonnensturm könnte in den kommenden Nächten faszinierende Polarlichter über Mitteleuropa sichtbar machen.

Die US-Wetterbehörde hat einen starken Sonnensturm der Kategorie G4 vorhergesagt, der die Möglichkeit mit sich bringt, dass Polarlichter in Mitteleuropa auftreten können.

Aurora Borealis über Südtirol

Bereits im Frühjahr dieses Jahres konnten viele Bewohner und Besucher Südtirols das beeindruckende Naturschauspiel beobachten. Am 11. Mai waren etwa Teile der Dolomiten in ein spektakuläres pink-violettes Licht gehüllt. Damals handelte es sich um einen Sonnensturm der Kategorie G5. Das ist die höchste Klasse.

Wie entstehen Polarlichter?

Polarlichter, auch als Aurora Borealis (Nordlichter) oder Aurora Australis (Südlichter) bekannt, entstehen, wenn geladene Teilchen des Sonnenwinds auf die Erdatmosphäre treffen. Diese Teilchen werden vom Magnetfeld der Erde abgelenkt und in Richtung der Polarregionen geleitet. Dort kollidieren sie mit Sauerstoff- und Stickstoffmolekülen in der Atmosphäre, was die faszinierenden Lichtphänomene in verschiedenen Farben hervorruft.