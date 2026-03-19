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Nach dem Gym-Programm

Italienische Handballnationalmannschaft badet in der Therme Meran

Donnerstag, 19. März 2026 | 17:06 Uhr
italienische handballmannschaft
Therme Meran
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Von: luk

Meran – Die italienische Handballnationalmannschaft der Männer rund um Trainer Bob Hanning nutzte im Rahmen ihres Trainingslagers in Meran die Therme Meran als Ort, an dem Training und Regeneration gezielt miteinander verbunden werden.

Im Fitness Center der Therme Meran absolvierte das Team intensive Einheiten mit Fokus auf Kraft, Stabilität und Koordination. Die modernen Trainingsbedingungen boten dabei ideale Voraussetzungen für ein effizientes Athletiktraining auf hohem Niveau.

Im Anschluss standen die Pools sowie die großzügigen Ruhebereiche im Mittelpunkt. Die Kombination aus Bewegung, warmem Wasser und Entspannung unterstützte die Regeneration der Spieler spürbar und schuf ideale Bedingungen, um nach intensiven Belastungen neue Energie zu tanken. Gerade diese Verbindung aus professionellem Training, hochwertiger Infrastruktur und gezielter Erholung macht die Therme Meran zu einem wichtigen Standort – auch für Spitzensportler. Das Trainingslager dient der Vorbereitung auf die kommenden internationalen Spiele, darunter die Begegnungen gegen die Schweiz im Hinblick auf die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2027.

Bezirk: Burggrafenamt

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