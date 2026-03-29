Japans Kirschblüten-Picknick verteuert sich

Von: APA/Reuters

Die global steigende Inflation trübt in Japan die Freude am traditionellen Kirschblütenfest. Die Kosten für Speisen und Getränke für die “Hanami” genannten Picknicks sind seit 2020 um ein Viertel gestiegen, wie das Forschungsinstitut Dai-ichi Life mitteilte. Das Fest, für viele Japaner ein gesellschaftlicher Höhepunkt des Frühlings, bleibt damit nicht von den steigenden Kosten verschont. Diese zwingen viele Unternehmen dazu, höhere Preise an die Verbraucher weiterzugeben.

Jedes Jahr zwischen Ende März und Anfang April füllen Japanerinnen und Japaner die Parks und Flussufer des Landes. Mit blauen Planen, Bento-Speiseboxen, Snacks und Getränken ausgestattet, picknicken sie mit Familie und Freunden unter den blühenden Kirschbäumen. Dieser Brauch ist als “Hanami” bekannt und für viele Menschen in Japan ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens.

Eigener Index des Versicherers Dai-ichi Life

Um das Ausmaß der Teuerung zu messen, aktualisierte der Chefökonom des Versicherers Dai-ichi Life, Hideo Kumano, einen von ihm entwickelten Index. Dieser erfasst die Preise von 14 beliebten “Hanami”-Artikeln: von Reisbällchen über Bento-Boxen bis hin zu gebratenem Hendl und Bier. Demnach stiegen die Kosten im Februar um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Den größten Preisanstieg seit 2020 verzeichnete Süßgebäck mit 46,1 Prozent, gefolgt von kohlensäurehaltigen Getränken mit 45,7 Prozent und Reisbällchen mit 45,0 Prozent. “Ein schwacher Yen und steigende globale Rohstoffpreise verursachen eine Kostendruckinflation in Japan”, sagte Kumano. “Hanami ist eindeutig von den negativen Auswirkungen des globalen Inflationstrends betroffen.”

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs keine Deflation

Nach Jahrzehnten der Deflation – also fallenden Preisen auf breiter Front – hat in Japan seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine vor vier Jahren die Inflation angezogen. Ein fallender Yen und steigende Preise für Rohstoffe verteuerten deren Einfuhr.

Die Kerninflation – bei der die stark schwankenden Lebensmittel- und Energiepreise ausgeklammert werden – lag fast vier Jahre lang über dem 2-Prozent-Ziel der japanischen Zentralbank. Im Februar verlangsamte sie sich jedoch auf 1,6 Prozent, was allerdings vor allem auf hohe staatliche Subventionen für Kraftstoffe zurückging.